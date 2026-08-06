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Hardoi News: संगठन सशक्त बनाने का किया आह्वान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
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Hardoi News: बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक रावत का बुधवार को शुक्लापुर आगमन पर कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस कार्यक्रम में पूर्व मंडल अध्यक्ष सुनील बाजपेई और अन्य पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और क्षेत्रीय नागरिक भी शामिल हुए।

Hardoi News: संगठन सशक्त बनाने का किया आह्वान

Hardoi News: अहिरोरी। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एवं मिश्रिख लोकसभा क्षेत्र के सांसद अशोक रावत के शुक्लापुर आगमन पर बुधवार को कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। पूर्व मंडल अध्यक्ष सुनील बाजपेई के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं क्षेत्रीय नागरिक शामिल हुए। कार्यक्रम में पूर्व मंडल अध्यक्ष आशुतोष शुक्ला ''राकू'', मंडल महामंत्री मनमोहन सिंह, विधायक प्रतिनिधि गौरव ठाकुर उपस्थित रहे।

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