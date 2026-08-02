Hardoi News: विधायक का 66वां जन्मदिन मनाया
Hardoi News: बेलनीगंज में भाजपा विधायक रामपाल वर्मा के 66वें जन्मदिन पर युवा भाजपा नेता संदीप पांडे ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोथावां में भर्ती मरीजों को फल वितरित किए। इस समारोह में अधीक्षक डॉ. विपुल वर्मा और कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यकर्ताओं ने विधायक को बधाई दी।
Hardoi News: बेनीगंज। बालामऊ विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक रामपाल वर्मा का 66वां जन्मदिन पर युवा भाजपा नेता संदीप पांडे के नेतृत्व में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोथावां में भर्ती मरीजों को फल वितरित किए गए। अधीक्षक डॉ. विपुल वर्मा सहित कई लोग मौजूद रहे। अमित शुक्ला, गुड्डू, अरविंद शुक्ला सहित कई भाजपा कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी शामिल रहे। वहीं बेनीगंज में अध्यक्ष प्रतिनिधि रूपेश अजना, पूर्व जिला पंचायत सदस्य उमेश चंद सहित अन्य कार्यकर्ताओं बधाई दी।
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