Hardoi News: घर के बाहर खड़ी बाइक चोरी, वारदात सीसीटीवी में कैद
Hardoi News: पाली के काजी सराय दक्षिणी निवासी अमित गुप्ता की किराना और मिठाई की दुकान है। उनकी बाइक चोरी हो गई, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर दी है और आरोपियों की पहचान करने की मांग की है। पुलिस अब चोरी के आरोपियों की तलाश कर रही है।
Hardoi News: पाली। मोहल्ला काजी सराय दक्षिणी निवासी अमित गुप्ता ने बताया कि उनकी बाजार में किराना एवं मिठाई की दुकान है। गुरुवार शाम वह रोज की तरह दुकान से लौटकर अपनी बाइक घर के बाहर गैलरी में खड़ी कर अंदर चले गए। देर रात करीब साढ़े 12 बजे दो युवक वहां पहुंचे और बाइक चोरी कर फरार हो गए। घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी, जिसमें पूरी घटना रिकॉर्ड मिली।पीड़ित अमित गुप्ता ने पुलिस को तहरीर देकर बाइक बरामद करने और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान कर उनकी तलाश में जुटी है।
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