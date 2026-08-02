Hardoi News: एटीएम कार्ड बदलकर 25 हजार की ठगी, रिपोर्ट दर्ज
Hardoi News: हरदोई के मल्लावां थाना क्षेत्र के भूर मड़ैया के रामकुमार ने 22 मई 2026 को अपनी बहू की डिलीवरी के लिए कन्नौज जिला अस्पताल में एक दुकान पर एटीएम कार्ड बदलने की शिकायत की है। अज्ञात व्यक्ति ने उसके खाते से 25 हजार रुपये निकाल लिए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
Hardoi News: हरदोई। मल्लावां थाना क्षेत्र के भूर मड़ैया मजरा बाबतमऊ निवासी एक व्यक्ति के एटीएम कार्ड से 25 हजार रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रामकुमार पुत्र शिवपाल ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 22 मई 2026 को वह अपनी बहू की डिलीवरी के लिए कन्नौज जिला अस्पताल गया था। अस्पताल परिसर में मौजूद एक दुकान पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसका एटीएम कार्ड बदल लिया। कुछ समय बाद उसके इंडियन बैंक, मटियामऊ शाखा स्थित खाते से 25 हजार रुपये निकाल लिए गए।
जब उसे खाते से रकम निकलने की जानकारी हुई तो उसने बैंक से जानकारी लेने के बाद पुलिस से शिकायत की। पीड़ित ने बताया कि वह एक गरीब और साधारण परिवार से है तथा ठगी की वजह से आर्थिक संकट में आ गया है। उसने पुलिस से रकम वापस दिलाने और आरोपित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस का कहना है कि बैंक खाते के लेनदेन, सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपित की पहचान कर उसे गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। मामले की विवेचना जारी है।
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