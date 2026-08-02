Hardoi News: 25 हजार रुपये एटीएम से निकालने का आरोप
Hardoi News: ग्राम भूड़ मड़ैया के रामकुमार ने बताया कि 22 मई 026 को उसकी बहू की डिलीवरी के दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसका एटीएम कार्ड चुरा लिया और उसके खाते से 25,000 रुपये निकाल लिए। 27 जुलाई को पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी गई है।
Hardoi News: मल्लावां। ग्राम भूड़ मड़ैया मजरा बाबटमऊ निवासी रामकुमार ने बताया कि 22 मई 026को उसकी बहू सरोजनी की डिलीवरी के कारण वह कन्नौज जिला अस्पताल गया था। इसी दौरान कोई अज्ञात व्यक्ति दुकान से उसका एटीएम कार्ड उठा ले गया और इंडियन बैंक मटियामऊ के खाता संख्या से 25,000 रुपये निकाल लिए। 27 जुलाई को पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर मामले की जांच कराने और रकम वापस दिलाने की गुहार लगाई है।
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