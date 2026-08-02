Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Hardoi News: 25 हजार रुपये एटीएम से निकालने का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
Follow us on Google News
share

Hardoi News: ग्राम भूड़ मड़ैया के रामकुमार ने बताया कि 22 मई 026 को उसकी बहू की डिलीवरी के दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसका एटीएम कार्ड चुरा लिया और उसके खाते से 25,000 रुपये निकाल लिए। 27 जुलाई को पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी गई है।

Hardoi News: 25 हजार रुपये एटीएम से निकालने का आरोप

Hardoi News: मल्लावां। ग्राम भूड़ मड़ैया मजरा बाबटमऊ निवासी रामकुमार ने बताया कि 22 मई 026को उसकी बहू सरोजनी की डिलीवरी के कारण वह कन्नौज जिला अस्पताल गया था। इसी दौरान कोई अज्ञात व्यक्ति दुकान से उसका एटीएम कार्ड उठा ले गया और इंडियन बैंक मटियामऊ के खाता संख्या से 25,000 रुपये निकाल लिए। 27 जुलाई को पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर मामले की जांच कराने और रकम वापस दिलाने की गुहार लगाई है।

ये भी पढ़ें:Hardoi News: एटीएम कार्ड बदलकर 25 हजार की ठगी, रिपोर्ट दर्ज
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hardoi News Hardoi Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।