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Hardoi News: घर लौट रहे राजमिस्त्री से मारपीट, तीन पर मुकदमा दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
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Hardoi News: हरदोई में एक राजमिस्त्री पर पुरानी रंजिश के चलते तीन लोगों ने लात-घूंसों से हमला किया। पीड़ित की जेब से 2000 रुपये भी गिर गए। शोर मचने पर आसपास के लोग आए, लेकिन हमलावर भाग गए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

Hardoi News: घर लौट रहे राजमिस्त्री से मारपीट, तीन पर मुकदमा दर्ज

Hardoi News: हरदोई। शहर कोतवाली क्षेत्र के नौसारा साण्डी रोड निवासी राजमिस्त्री का काम करता है। एक अगस्त की शाम करीब छह बजे काम से घर लौटने पर पुरानी रंजिश के चलते जितेंद्र, शिवकुमार और पिंटू ने उसे रोक लिया। आरोप है कि तीनों ने गाली-गलौज करते हुए लात-घूंसों से मारपीट की, जिससे उसे चोटें आईं। शोर सुनकर आसपास खेतों में काम कर रहे लोग पहुंचे तो आरोपित जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। पीड़ित का यह भी आरोप है कि मारपीट के दौरान उसकी जेब में रखी मजदूरी के दो हजार रुपये भी कहीं गिर गए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर घायल का चिकित्सीय परीक्षण कराया और मामले की जांच शुरू कर दी है।

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