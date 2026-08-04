Hardoi News: उधार के रुपये मांगने पर युवक पर ईंट से हमला, रिपोर्ट दर्ज
Hardoi News: उधार के रुपये मांगने पर युवक पर ईंट से हमला, रिपोर्ट दर्जउधार के रुपये मांगने पर युवक पर ईंट से हमला, रिपोर्ट दर्जउधार के रुपये मांगने पर युवक पर ईंट
Hardoi News: हरदोई। सदर बाजार सब्जी मंडी निवासी एक व्यक्ति ने उधार के रुपये मांगने पर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़ित की तहरीर के अनुसार, वैटगंज निवासी धीरज पर उसके 1800 रुपये बकाया थे। आरोप है एक अगस्त की रात करीब नौ बजे जब उसने सब्जी मंडी में अपने रुपये मांगे तो आरोपी ने गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध पर ईंट से हमला कर दिया, जिससे उसे चोटें आईं। साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित ने कोतवाली पहुंचकर तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। शहर कोतवाल संजय त्यागी ने बताया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।
पुलिस साक्ष्यों के आधार पर जांच कर आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है।
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