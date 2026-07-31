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Hardoi News: 29 आंगनबाड़ी सहायिकाओं को मिले नियुक्ति पत्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
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Hardoi News: संडीला में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की परियोजना के तहत चयनित 29 आंगनबाड़ी सहायिकाओं को विधायक अलका सिंह अर्कवंशी द्वारा नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इस अवसर पर खंड विकास अधिकारी गौरी राठौर और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

Hardoi News: 29 आंगनबाड़ी सहायिकाओं को मिले नियुक्ति पत्र

Hardoi News: संडीला। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की परियोजना संडीला के अंतर्गत आंगनबाड़ी सहायिका भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। संडीला ब्लॉक परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक अलका सिंह अर्कवंशी ने 29 चयनित आंगनबाड़ी सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम में खंड विकास अधिकारी गौरी राठौर, सीडीपीओ ममता माथुर, भाजपा नगर अध्यक्ष नीतीश जायसवाल 'रमन', पूर्व मंडल अध्यक्ष पंकज उपस्थित रहे।

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