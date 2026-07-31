Hardoi News: 55 चयनित सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र वितरित
Hardoi News: कल्याणमल में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के कार्यक्रम में 63 चयनित आंगनबाड़ी सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। विधायक रामपाल वर्मा ने 55 उपस्थित महिलाओं को ये पत्र सौंपे। कार्यक्रम में खंड विकास अधिकारी और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।
Hardoi News: कल्याणमल। कोथावां विकासखंड सभागार में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के तहत आयोजित कार्यक्रम में चयनित आंगनबाड़ी सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। कुल 63 चयनित महिलाओं में से 55 उपस्थित रहीं, जिन्हें विधायक रामपाल वर्मा ने नियुक्ति पत्र सौंपे। खंड विकास अधिकारी गिरिवर प्रसाद वर्मा, एपीओ आलोक अस्थाना, सीडीपीओ, अंकुर सिंह मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।