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Hardoi News: एसआई पद पर चयनित अंजलि को मिला विद्यालय गौरव सम्मान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
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Hardoi News: ग्राम खुटेहना की निवासी अंजलि वर्मा का उत्तर प्रदेश पुलिस में सब-इंस्पेक्टर पद पर चयन होने पर दयानन्द इंटर कॉलेज, सुरसा ने उन्हें 'विद्यालय गौरव सम्मान' से सम्मानित किया। प्रबंधक सुधाकर शर्मा और प्रधानाचार्य अखिलेश कुमार रंजन ने उनकी उपलब्धि की सराहना की।

एसआई पद पर चयनित अंजलि को मिला विद्यालय गौरव सम्मान
एसआई पद पर चयनित अंजलि को मिला विद्यालय गौरव सम्मान

Hardoi News: सुरसा। ग्राम खुटेहना निवासी एवं दयानन्द इंटर कॉलेज, सुरसा की पूर्व छात्रा अंजलि वर्मा का उत्तर प्रदेश पुलिस में सब-इंस्पेक्टर पद पर चयन होने पर विद्यालय परिवार ने उन्हें 'विद्यालय गौरव सम्मान' से सम्मानित किया। प्रबंधक सुधाकर शर्मा एवं प्रधानाचार्य अखिलेश कुमार रंजन ने अंजलि वर्मा की उपलब्धि की सराहना की। थानाध्यक्ष विश्वास शर्मा, महिला आरक्षी स्नेहलता, अनुराग मिश्रा आदि मौजूद रहे।

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