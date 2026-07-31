Hardoi News: दुर्घटना के बाद इलाज का खर्च रोकने का आरोप, रिपोर्ट दर्ज
Hardoi News: हरदोई में छोटे लाल ने नरेश पर सड़क दुर्घटना के बाद इलाज का खर्च रोकने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पिछले छह महीने में छोटे लाल का हाथ टूट गया था और उसके बाद कुछ समय तक इलाज हुआ। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
Hardoi News: हरदोई। भदैचा मजरा अब्दुलपुरवा निवासी छोटे लाल ने सुरसा क्षेत्र निवासी नरेश पर सड़क दुर्घटना के बाद इलाज का खर्च बंद करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि छह माह पहले दुर्घटना में उसका हाथ टूट गया था। आरोप है समझौते के बाद कुछ समय तक इलाज कराया पर बाद में खर्च देना बंद कर दिया और धमकाने लगा। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।