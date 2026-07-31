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Hardoi News: दुर्घटना के बाद इलाज का खर्च रोकने का आरोप, रिपोर्ट दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
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Hardoi News: हरदोई में छोटे लाल ने नरेश पर सड़क दुर्घटना के बाद इलाज का खर्च रोकने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पिछले छह महीने में छोटे लाल का हाथ टूट गया था और उसके बाद कुछ समय तक इलाज हुआ। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

Hardoi News: दुर्घटना के बाद इलाज का खर्च रोकने का आरोप, रिपोर्ट दर्ज

Hardoi News: हरदोई। भदैचा मजरा अब्दुलपुरवा निवासी छोटे लाल ने सुरसा क्षेत्र निवासी नरेश पर सड़क दुर्घटना के बाद इलाज का खर्च बंद करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि छह माह पहले दुर्घटना में उसका हाथ टूट गया था। आरोप है समझौते के बाद कुछ समय तक इलाज कराया पर बाद में खर्च देना बंद कर दिया और धमकाने लगा। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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