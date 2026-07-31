Hardoi News: पंचायत सहायकों को ओएसआर बढ़ाने का प्रशिक्षण

Hardoi News: अतरौली। विकास खंड सभागार में शुक्रवार को आयोजित कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख विनोद सिंह तोमर एवं खंड विकास अधिकारी अरविंद राजपूत ने 44 नवचयनित आंगनबाड़ी सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। ग्राम पंचायतों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से पंचायत सहायकों को ऑन सोर्स रेवेन्यू (ओएसआर) बढ़ाने संबंधी प्रशिक्षण भी दिया गया। कार्यक्रम में आलमपुर, सोनिकपुर, बहुती, अतरौली, बम्हनोवा पेंग, सिकंदरपुर, जाजूपुर सहित विकास खंड की 44 ग्राम पंचायतों में चयनित सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। ब्लॉक प्रमुख विनोद सिंह तोमर ने कहा कि आंगनबाड़ी सहायिकाएं सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

उन्होंने सभी सहायिकाओं से निष्ठा, ईमानदारी और सेवा भाव के साथ कार्य करने का आह्वान किया। मुख्य सेविका मंजूलता ने बताया कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत प्रथम गर्भधारण वाली महिलाओं का समय पर पंजीकरण कराना, गर्भवती एवं धात्री माताओं को पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य परीक्षण तथा सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर लाभान्वित करना भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की जिम्मेदारी है। इस अवसर पर पंचायत सहायकों को ग्राम पंचायतों की आय बढ़ाने के लिए ओएसआर संबंधी प्रशिक्षण भी दिया गया। प्रशिक्षक रविश खान, इशिता गुप्ता एवं एडीओ पंचायत ध्रुव पाण्डेय ने बताया कि तालाबों का मत्स्य पालन के लिए पट्टा, पंचायत भवन से विभिन्न सेवाओं का संचालन, सरकारी भूमि पर औषधीय पौधों का रोपण, बारात घरों का किराये पर उपयोग, गौशालाओं की जैविक खाद की बिक्री तथा भवन कर एवं जलकर की नियमित वसूली जैसे उपाय पंचायतों की आय बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। पंचायत सहायकों से उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए पारदर्शिता के साथ विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का आह्वान किया।