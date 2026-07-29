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Hardoi News: 300 पंचायत मित्र नहीं कर रहे सही से काम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
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Hardoi News: हरदोई में लगभग 300 पंचायत मित्र सही से काम नहीं कर रहे हैं। जिला पंचायत राज अधिकारी श्रेया उपाध्याय ने सचिवों को निर्देश दिया है कि नोटिस जारी करें। यदि तीन महीने में सुधार नहीं होता है, तो उनकी सेवा समाप्ति की विधिक कार्यवाही की जाएगी। नए पंचायत सहायकों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी।

Hardoi News: 300 पंचायत मित्र नहीं कर रहे सही से काम

Hardoi News: हरदोई। जनपद में करीब 300 पंचायत मित्र सही से ग्राम पंचायत मे काम नहीं कर रहे हैं। जिला पंचायत राज अधिकारी श्रेया उपाध्याय ने बताया कि सचिवों को निर्देश दिए कि वे इन पंचायत सहायकों को नोटिस जारी करें। तीन महीने के अंदर यदि पंचायत सहायक सही से काम नहीं करते हैं तो उनकी सेवा समाप्ति के लिए विधिक कार्यवाही पूरी की जाए। जो पंचायत सहायक काम नहीं करेंगे उनके स्थान पर शासन से अनुमति मिलने पर दूसरे पंचायत सहायक रखे जाने की प्रक्रिया की जाएगी।

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