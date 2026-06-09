हरदोई में एसडीएम पर जानलेवा हमले से भड़कीं मायावती, बोलीं- यह प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल
मायावती ने हरदोई में सरकारी निरीक्षण के दौरान शाहाबाद एसडीएम पर हुए जानलेवा हमले पर नाराजगी जताई है। बसपा सुप्रीमो ने इस दुर्भाग्यपूर्ण और अति-चिंताजनक बताया। साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।
UP News: बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने हरदोई जिले में सरकारी निरीक्षण के दौरान शाहाबाद के एसडीएम सुशील मिश्रा पर हुए जानलेवा हमले पर नाराजगी जताई है। उन्होंने इस दुर्भाग्यपूर्ण और अति-चिंताजनक बताया है। साथ ही मायावती ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।
बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'यूपी की राजधानी लखनऊ के पड़ोसी जिले हरदोई में दबंगों ने सरकारी निरीक्षण कर रहे एसडीएम सुशील मिश्रा पर ईंट और पत्थर समेत अन्य से हमला किया, जिसमें वे घायल हो गए और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराए गए। यह घटना न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल भी खड़े करती है। ऐसी घटनाओं की रोकथाम जरूरी है, ताकि सरकारी कार्यों में कथित भ्रष्टाचार के साथ-साथ प्रदेश को अराजक तत्वों से बचाया जा सके।' उन्होंने सरकार से अपील की कि व्यापक जनहित को देखते हुए इस ओर जरूर समुचित ध्यान दिया जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
ग्रामीणों ने राजस्व टीम पर बोला हमला
ये मामला शाहाबाद कोतवाली क्षेत्र के परियल गांव का है। जहां सोमवार दोपहर बाद राजस्व टीम पहुंची। गर्रा की बाढ़ से बचाव के इंतजाम का जायजा लेना शुरू कर दिया। तभी कुछ ग्रामीणों ने राशन कोटेदार द्वारा राशन वितरण सही से न करने की शिकायत की। शाम करीब पांच बजे एसडीएम समेत राजस्व टीम कोटेदार की दुकान पर पहुंच गई। इसी दौरान कोटेदार से राजस्व टीम की नोकझोंक शुरू हो गई। कोटेदार के चाचा जिला पंचायत सदस्य हैं। विवाद उग्र होते ही कोटेदार समर्थक ग्रामीणों ने टीम पर पथराव कर दिया। इस दौरान सिर में पत्थर लगने से एसडीएम सुशील मिश्रा घायल हो गए।
आनन-फानन में घायल एसडीएम को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) शाहाबाद ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। बाद में उन्हें छुट्टी दे दी गई। डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत अब स्थिर है।
दोषियों पर होगी कार्रवाई: एडीएम
सीओ आलोक नारायण राज ने बताया कि एसडीएम बाढ़ नियंत्रण का जायजा लेने गए थे। वहां अराजकतत्वों ने पथराव किया है। इससे एसडीएम घायल हुए हैं। सीएचसी में उनका उपचार कराया गया है। आरोपितों के खिलाफ तहरीर मिलते रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। जिलाधिकारी अनुनय झा ने बताया कि एसडीएम शाहाबाद के घायल होने की जानकारी मिली है। एडीएम न्यायिक प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी को मौके पर भेजा गया है। दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।
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लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें