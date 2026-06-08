कोटेदार के समर्थकों ने राजस्व टीम पर किया पथराव, एसडीएम के सिर में आईं चोटें, भाग कर बचाई जान
यूपी के हरदोई में एसडीएम सुशील बाढ़ राहत की तैयारियां देखने गए थे। वहीं राशन की दुकान चेक की, कोटेदार समर्थक उग्र हो गए भड़की भीड़ ने राजस्व टीम पर पथराव कर दिया। एसडीएम पथराव में घायल हो गए।
Hardoi News: उत्तर प्रदेश के हरदोई से हंगामे की खबर सामने आ रही है। यहां शाहाबाद कोतवाली क्षेत्र के परियल गांव में बाढ़ राहत की तैयारियों को लेकर उप जिलाधिकारी सुशील कुमार मिश्रा की अगुवाई में निरीक्षण करने पहुंची टीम पर कोटेदार के समर्थकों ने हमला कर पथराव कर दिया। कोटेदार की दुकान पर जांच पड़ताल के दौरान किसी बात को लेकर ग्रामीण उग्र हो गए। राजस्व टीम पर पथराव के दौरान एसडीएम के सिर में चोटें आईं। इसके बाद टीम ने भागकर जान बचाई। इसके बाद आनन-फानन में एसडीएम को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां उनका प्राथमिक इलाज किया गया। वहीं घटना की जानकारी के बाद जिलाधिकारी भी ऐक्शन में आ गए है। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बताते हैं कि शाहाबाद कोतवाली क्षेत्र में तहसील की सीमा में आने वाले परियल गांव में सोमवार दोपहर बाद राजस्व टीम पहुंची। इसके बाद गर्रा नदी की बाढ़ से बचाव के इन्तजामों का जायजा लेना शुरू कर दिया। ग्रामीण जानकारी दे रहे थे। इस दौरान कुछ ग्रामीणों ने राशन कोटेदार द्वारा राशन वितरण सही से न करने को लेकर शिकायत की। इस पर शाम करीब पांच बजे उप जिलाधिकारी समेत राजस्व टीम कोटेदार की दुकान पर पहुंच गई। वहां पहुंचने के राजस्व टीम ने कोटेदार के खिलाफ शिकायत को लेकर लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। टीम ने पूछताछ शुरू ही किया था कि कुछ देर में हंगामा होने लगा।
कोटेदार से राजस्व टीम की नोकझोंक, फिर चलने लगे ईंट- पत्थर
बताते हैं कि इसी दौरान कोटेदार से राजस्व टीम की नोकझोंक शुरू हो गई। कोटेदार के चाचा जिला पंचायत सदस्य हैं। विवाद उग्र होते ही कोटेदार समर्थक ग्रामीणों ने राजस्व टीम पर ईंट-पत्थर चलाने शुरू कर दिए। इस दौरान सिर में पत्थर लगने से एसडीएम घायल हो गए। सिर से खून बहने लगा। इस पर सुरक्षा कर्मियों समेत राजस्व टीम गांव से लौट आई।
मामले की जांच शुरू कर दी गई
पुलिस क्षेत्राधिकारी आलोक नारायण राज ने बताया कि एसडीएम बाढ़ नियंत्रण का जायजा लेने गए थे। वहां अराजकतत्वों ने पथराव किया है। इससे एसडीएम घायल हुए हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उनका उपचार कराया गया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आरोपितों के खिलाफ तहरीर मिलते ही रिपोर्ट दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी अनुनय झा ने बताया कि एसडीएम शाहाबाद के साथ मारपीट की जानकारी मिली है। एडीएम न्यायिक प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी को मौके पर भेजा गया है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें