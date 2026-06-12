जुआरियों को बुलाती... सपा की पूर्व विधायक पर हरदोई जिलाध्यक्ष के बिगड़े बोल, वीडियो वायरल
हरदोई में सपा जिलाध्यक्ष शराफत अली का कथित ऑडियो-वीडियो वायरल होने से राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। पूर्व विधायक राजेश्वरी देवी ने मामले की शिकायत पार्टी नेतृत्व से करने की बात कही है। वहीं शराफत अली ने वायरल सामग्री को एडिटेड और ब्लैकमेलिंग का हिस्सा बताते हुए आरोपों से इनकार किया है।
हरदोई में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष शराफत अली का एक कथित ऑडियो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जिले की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। वायरल सामग्री में पूर्व विधायक राजेश्वरी देवी, उनके परिवार और पार्टी के कुछ नेताओं के संबंध में कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई हैं। हालांकि, वायरल ऑडियो और वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। शुक्रवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो करीब 2 मिनट 43 सेकेंड का बताया जा रहा है, जबकि ऑडियो की अवधि लगभग 7 मिनट 33 सेकेंड है। कथित बातचीत में कई आपत्तिजनक शब्दों और टिप्पणियों का प्रयोग होने का दावा किया जा रहा है। ऑडियो और वीडियो सामने आने के बाद गोपामऊ, सांडी और आसपास के क्षेत्रों में राजनीतिक चर्चाओं का दौर तेज हो गया है।
वायरल वीडियो पर राजेश्वरी देवी ने नाराजगी जताई
पूर्व विधायक राजेश्वरी देवी क्षेत्र की सक्रिय राजनीतिक हस्तियों में शामिल रही हैं। उनके दिवंगत ससुर बाबू परमाई लाल पासी समाज के प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते थे। वह कई बार विधायक और मंत्री भी रह चुके हैं। वायरल सामग्री को लेकर राजेश्वरी देवी ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि वह समाजवादी पार्टी की निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और पूरे मामले को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के समक्ष रखेंगी। राजेश्वरी देवी का कहना है कि संगठन में अनुशासन और सम्मानजनक संवाद बनाए रखना सभी पदाधिकारियों की जिम्मेदारी है। वहीं उनके पुत्र आकाश वर्मा ने कहा कि परिवार इस मामले को पार्टी नेतृत्व के सामने उठाएगा और वायरल ऑडियो-वीडियो की जांच कराकर उचित कार्रवाई की मांग करेगा।
सपा जिलाध्यक्ष ने वीडियो भ्रामक और एडिटेड बताया
दूसरी ओर सपा जिलाध्यक्ष शराफत अली ने वायरल सामग्री को पूरी तरह भ्रामक और एडिटेड बताया है। उनका कहना है कि कुछ लोग उनके घर पर आते-जाते थे और खुद को पत्रकार बताते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि हाल ही में एक व्यक्ति को अनुशासनहीनता और गलत आचरण के कारण पार्टी से निकाला गया था। इसके बाद उन्हें ब्लैकमेल करने और दबाव बनाने के उद्देश्य से ऑडियो और वीडियो को काट-छांटकर वायरल किया गया है। शराफत अली ने कहा कि उन्होंने किसी भी व्यक्ति या नेता के खिलाफ कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की है। फिलहाल मामले को लेकर जिले में चर्चाओं का दौर जारी है। अब सभी की निगाहें समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर टिकी हैं कि वह इस विवाद पर क्या रुख अपनाता है और वायरल सामग्री की सत्यता को लेकर आगे क्या कार्रवाई होती है।
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