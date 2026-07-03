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हरदोई के बिरौली को 10 बेड के आधुनिक अस्पताल की सौगात, लखनऊ की टीम ने लिए मिट्टी के नमूने

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, हरदोई
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हरदोई के बेहन्दर स्थित बिरौली में 10 बेड के आधुनिक अस्पताल का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। लखनऊ की टीम ने मिट्टी की जांच कर सैंपल लैब भेजे हैं। अस्पताल से लाखों ग्रामीणों को समय पर इलाज मिलेगा।

हरदोई के बिरौली को 10 बेड के आधुनिक अस्पताल की सौगात, लखनऊ की टीम ने लिए मिट्टी के नमूने

हरदोई जिले के बेहन्दर स्थित ग्राम सभा बिरौली और उसके आस-पास के ग्रामीणों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। इलाके में जल्द ही 10 बेड वाले एक आधुनिक सरकारी अस्पताल का निर्माण होने जा रहा है। निर्माण कार्य से जुड़ी शुरुआती प्रक्रियाएं शुरू कर दी गई हैं। इसी कड़ी में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए लखनऊ से आई विशेषज्ञों की एक टीम ने प्रस्तावित स्थल का दौरा किया और मिट्टी की गहन जांच की।

लैब रिपोर्ट आने के बाद तेज होगा काम

लखनऊ से आई टीम ने मानकों के आधार पर प्रस्तावित जगह पर कई स्थानों पर गहरी खुदाई करके मिट्टी के सैंपल लिए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी बड़े सरकारी भवन की नींव रखने से पहले वहां की मिट्टी की गुणवत्ता, उसकी भार सहने की क्षमता और अन्य तकनीकी पहलुओं को जांचना बहुत जरूरी होता है। इकट्ठा किए गए इन नमूनों को परीक्षण के लिए प्रयोगशाला (लैब) भेज दिया गया है। लैब से रिपोर्ट आते ही अस्पताल का मुख्य निर्माण कार्य तेजी से शुरू कर दिया जाएगा।

ग्रामीणों में खुशी की लहर, बचेगा समय और पैसा

अपने गांव में अस्पताल बनने की खबर से स्थानीय लोगों में काफी उत्साह है। ग्रामीणों का कहना है कि अभी तक किसी भी गंभीर बीमारी या मेडिकल इमरजेंसी के वक्त उन्हें इलाज के लिए दूर के अस्पतालों की तरफ भागना पड़ता था। इससे समय और पैसे दोनों का भारी नुकसान होता था।

इस 10 बेड के अस्पताल के शुरू होने से बिरौली सहित आस-पास के दर्जनों गांवों के लाखों लोगों को सीधा फायदा पहुंचेगा। खासकर गर्भवती महिलाओं, छोटे बच्चों, बुजुर्गों और सड़क दुर्घटना के घायलों को तुरंत स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। अब छोटी-मोटी बीमारियों के इलाज के लिए लोगों को शहर का रुख नहीं करना पड़ेगा। क्षेत्रवासियों ने राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग की इस पहल का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि सारी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद अस्पताल का निर्माण जल्द ही पूरा होगा, जिससे इलाके के स्वास्थ्य स्तर में बड़ा सुधार आएगा।

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Amit Kumar

डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।


अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

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