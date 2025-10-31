Hindustan Hindi News
मिट्टी में मिल गई मेहनत, मेरठ में मलबे के सामने महिलाओं का धरना शुरू, भाजपा नेता को घेरा

संक्षेप: मेरठ में सेंट्रल मार्केट को धराशाई करने से आक्रोशित व्यापारियों के परिवार की महिलाएं मलबे के सामने ही धरने पर बैठ गई हैं। इस दौरान महिलाओं ने भाजपा नेता को घेरा और खरी खोटी सुनाई। कहा कि हमारी मेहनत मिट्टी में मिल गई है। सरकार से पुनर्वास की मांग की।

Fri, 31 Oct 2025 08:51 PMYogesh Yadav मेरठ, वरिष्ठ संवाददाता
सेंट्रल मार्केट में ध्वस्त हुए कॉम्पलेक्स के 22 व्यापारियों ने शुक्रवार को अपने परिवार के साथ बेमियादी धरना शुरू कर दिया। व्यापारियों ने मलबे के ढेर के सामने सड़क पर टेंट लगा दिया और पूरे दिन परिवार के सदस्यों के साथ धरने पर बैठे रहे। व्यापारियों ने कहा कि हमारी मेहनत मिट्टी में मिल गई है, हमें इंसाफ चाहिए। मेरठवासी और जनप्रतिनिधि हमारे परिवारों के भविष्य और न्याय की लड़ाई में आगे आएं और हमारा साथ दें।

इस बीच धरने पर व्यापारियों के बीच पहुंचे भाजपा नेता विनीत अग्रवाल शारदा को महिलाओं ने घेर लिया और आड़े हाथों लिया। महिलाओं ने कहा भाजपा ने हमें सड़क पर ला दिया है। कोई जनप्रतिनिधि हमारे पास नहीं आया। इमारत को ताश के पत्तों की तरह ढहा दिया गया। हमने 10 साल तक लड़ाई लड़ी और हर जगह गुहार लगाई, लेकिन अमीरों को बचा लिया गया और हमें सड़क पर बैठा दिया।

महिलाओं ने कहा कि कॉम्पलेक्स ध्वस्तीकरण के बाद मार्केट में मिठाई बांटी गई और आतिशबाजी की गई। हमारे ऊपर भी बुलडोजर चलवा दो। इस सबके बीच खड़े विनीत शारदा चुपचाप सुनते रहे। मीडिया के सामने अपनी बात रखते हुए व्यापारी और महिलाएं भावुक हो गए। महिलाएं तो अपने आंसू रोक नहीं सकीं। राशि मदान, अलका अरोड़ा, रितु गोयल और मीनू गुप्ता ने कहा कि कॉम्पलेक्स के साथ ही उनका कारोबार और परिवार के सपने चकनाचूर हो गए हैं। जो काम कॉम्पलेक्स ध्वस्तीकरण के बाद हुआ वह पहले भी हो सकता था। लेकिन हमारे साथ बड़ी साजिश रची गई है। ये सब पहले से तय था। कॉम्पलेक्स ध्वस्त होते ही सब एकजुट हो गए। हमारा किसी ने साथ नहीं दिया। अभी तक कोई भी जनप्रतिनिधि पीड़ितों के आंसू पोंछने नहीं पहुंचा।

व्यापारियों ने एकजुट होकर नारेबाजी की, हमारा व्यापार वापस दो...वापस दो। व्यापारी नेता किशोर वाधवा ने कहा कि कॉम्पलेक्स व्यापारियों के पास अब कुछ नहीं बचा सिवाए इंसाफ की लड़ाई लड़ने के। सरकार व्यापारियों के पुनर्वास का तत्काल इंतजाम करे ताकि परिवारों को आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े। इस दौरान रजत गोयल, राजीव गुप्ता, हरेंद्र चौहान, अंजेय, भूपेंद्र शर्मा आदि मौजूद रहे।

कांग्रेसियों ने दिया समर्थन

धरने पर बैठे पीड़ित व्यापारियों से मेरठ महानगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रंजन शर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष अवनीश काजला, पूर्व महानगर अध्यक्ष जाहिद अंसारी, सलीम खान, रीना शर्मा, संजय कटारिया, सचिन शर्मा, केडी. शर्मा, महेंद्र गुर्जर, अजय चौधरी, अमित गुप्ता तथा राजू यादव मिले और उन्हें समर्थन दिया। कहा कांग्रेस पार्टी हर अन्याय के खिलाफ और हर पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है।