Hapur News: जेन जी: जॉब से ज्यादा बिजनैस पर फोकस, खेती से बदली तकदीर

Hapur News: सोशल मीडिया अब केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, यह युवाओं की किस्मत बदलने में मदद कर रहा है। युवा वैज्ञानिक और उद्यमी नए आइडिया के साथ व्यापार कर रहे हैं। हापुड़ के कई युवा अपने पिता के कारोबार को आगे बढ़ाते हुए प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और विदेशों में कारोबार कर रहे हैं।

Hapur News: सोशल मीडिया अब सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है। यह युवाओं की किस्मत बदल रहा है। युवा वैज्ञानिक, छात्र और उद्यमी सोशल मीडिया के जरिए नए शोध, तकनीक और ज्ञान को तुरंत सीख रहे हैं। इससे वे अपने करियर को आगे बढ़ा रहे हैं और नए स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। जंतर मंतर पर युवाओं की ताकत का एहसास सोशल मीडिया से होने के बाद अब युवा बहुत कुछ नए सपने संजोने लगे हैं। बहराल जॉब से ज्यादा व्यापार पर दीमाग केंद्रीत कर खेती को भी बिजनैस बना रहे हैं। आइडिया में है दम, तकदीर बदल रहे हापुड़ के युवा और साथ ही युवा लिख रहे बदलाव की इबारत। तकनीक की खेती से चमका रहे किस्मत और अब युवा बदल रहा है। नौकरी के पीछे नहीं भागते, अब नौकरी देते हैं। कोरोना काल में युवाओं के नए आइडिया ने दिखाया कमाल- सफल उद्यमी बनने की पकड़ी राह से बदल रहे हैं तकदीर और तस्वीर।

युवाओं की ताकत पूत सपूत तो क्यों धन संचय वाली कहावत को हापुड़ के कई युवा बेटों ने चरितार्थ कर दिखाया है। अपने पिता के पुराने कारोबार को विकास तथा तेज गति के पंख लगाकर कई देशों तक फैला दिया है।

खेती से बनाई कंपनी जिले के कई युवाओं ने अपने खेतों में ही प्राकृतिक खेती शुरू कर दी। जो यू टयूब से जुड़ गया। जिसके बाद उसने कई देशी उत्पाद बनाने शुरू कर दिए। जिनके लिए एक कंपनी बना दी। नोएडा में ऑफिस हैं, जहां से कई राज्यों को प्राकृतिक उत्पादों का निर्यात किया जा रहा है। एक कंपनी आज करोड़ों का कारोबार कर रही है। गढ़ सोसायटी में चेयरमैन पद पर जीत हासिल कर ली है।

13 देशों में गांव के चैनल का जोर खिलवाई गांव में किसान के बेटे रमन त्यागी ने खेती का चैनाल यू टयूब पर शुरू किया। आज फेसबुक, इंस्टाग्राम और य टयूब पर 27 लाख फालोअर्स है। किसानी सिखा रहा है, 36 देशों में चैनल देखा जा रहा है। 9 से 10 लाख रुपये कमा रहा है। बड़ी-बड़ी देश की कंपनियों के विज्ञापन मिल रहे हैं।

कई देशों में फूल का कारोबार राज सिंह किसान सिंभावली के गांव तिगरी का है। जिन्होंने आज कई देशों में खेती के लिए जमीन खरीद ली है। तिगरी में फूलों की खेती करता है। जिसका फूल कई राज्यों समेत विदेशों में भी जा रहा है।

दिल्ली से आकर की प्राकृतिक खेती हर्षवर्धन त्यागी दिल्ली से आकर गंगा किनारे भदस्याना गांव में खेती कर रहे हैं। हर्षवर्धन त्यागी का यूपी महोत्सव में आम को स्थान मिला है। राज्य के कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने पिछले दिनों सम्मानित किया है। प्राकृतिक खेती कर तस्वीर-तकदीर बदल दी है।

कनाड़ा छोड़ खादर में की खेती सरदार सुरेंद्रपाल सिंह बब्बू के बेटे सरदार जितेन्द्र सिंह कनाड़ा में रह कर व्यापार कर रहा था। परंतु पिछले साल कनाडा का सभी व्यापार बहन के जिम्मे कर वापस गढ़ के गांव मुकीमपुर में आकर खेती शुरू कर दी। अब प्राकृतिक खेती शुरू कर दी है। साथ में सिंभावली गन्ना समिति का चैयरमैन पद पर भी जीत हासिल की है।