Hapur News: अनिल दुजाना गैंग का सदस्य हूं, मुझे भी अनिल दुजाना कहना पड़ेगा
Hapur News: क्षेत्र के गांव शरीकपुर में एक युवक ने अपने ही गांव के युवक पर अज्ञात अपराधी अनिल दुजाना का सहयोगी बताकर धमकी देने का आरोप लगाया है। आरोपी ने पीड़ित को अवैध हथियार दिखाकर डराया और अभद्रता की। पीड़ित ने पुलिस में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है, और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
Hapur News: क्षेत्र के गांव शरीकपुर निवासी युवक ने गांव निवासी एक युवक पर स्वयं को अनिल दुजाना का सहयोगी बताकर धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस ने तहरीर पर मामले की जांच शुरू कर दी है। गांव निवासी सोनू ने बताया कि उसके ही गांव निवासी युवक उससे भैंसा दौड़ लगाने के लिए कहता है। यदि वह उसको मना करता है तो आरोपी अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर उसके साथ अभद्रता करता है। पीड़ित ने बताया कि आरोपी ने स्वयं को कुख्यात बदमाश अनिल दुजाना का सहयोगी बताते हुए उसको अवैध हथियार दिखाकर धमकी दी है।
पीड़ित ने धमकी से भयभीत हो थाने में तहरीर देकर कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस ने तहरीर पर मामले की जांच शुरू कर दी है।
लेखक के बारे मेंMulit Tyagi
मुलित त्यागी पिछले 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान हापुड़ में ब्यूरो इंचार्ज पर काम कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
मुलित त्यागी भारतीय मीडिया जगत का प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 23 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) हापुड़ ब्यूरो में इंचार्ज हैं। 2007 में गढ़मुक्तेश्वर में भूख से मौत प्रकरण में 44 दिनों तक विशेष खबरें की जिससे जरिए उन्हें पत्रकारिता में मजबूत पहचान मिली। भूख से गरीब की मौत, लखीमपुर में बाढ़ का दंश, बदायूं में दो बहनों की लाश पेड़ पर लटकाना, हापुड़ में अरबों रुपये कीमत की सेना की भूमि पर अवैध कब्जे पर बड़ी कार्रवाई जैसी खबरों का मुलित ने ब्रेक किया है।
कॅरियर का सफर
मुलित त्यागी ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2002 में दैनिक जागरण समाचार पत्र से की। यहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2003 में अमर उजाला के साथ जुड़े। अमर उजाला में जूनियर सब एडिटर रहते गढ़मुक्तेश्वर तहसील इंचार्ज बनें। 2012 तक वहीं पर लगातार काम किया। एक जनवरी 2013 को हिन्दुस्तान बरेली में ज्वाइन किया और फिर लखीमपुर जिले में ब्यूरो इंचार्ज बनें। 24 फरवरी 2014 को बदायूं जिले में जिम्मेदारी दी गई। अक्तूबर 2014 से हापुड़ ब्यूरो की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
बीएससी बायोलॉजी के साथ-साथ बीए और राजनीति विज्ञान में एमए उत्तीर्ण।
कार्य और लक्ष्य
कई मामलों में उन्होंने अनेक एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की हैं। मुलित का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता के साथ सटीक सूचना देने पर केंद्रित है। इसी को केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
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