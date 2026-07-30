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Hapur News: ऑटो की चपेट में आकर युवक गंभीर रूप से हुआ घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
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Hapur News: हापुड़ देहात में गढ़ रोड पर एक ऑटो के चपेट में आकर युवक मयंक अग्रवाल गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हादसे में उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया और उन्हें 30% दिव्यांगता हो गई। पुलिस ने आरोपी ऑटो चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसकी पहचान की जा रही है।

Hapur News: ऑटो की चपेट में आकर युवक गंभीर रूप से हुआ घायल

Hapur News: थाना हापुड़ देहात क्षेत्र में गढ़ रोड पर एक ऑटो की चपेट में आकर एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के कारण घायल युवक करीब 30 प्रतिशत तक दिव्यांग हो गया। एसपी के आदेश पर थाना हापुड़ देहात पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर आटो चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। न्यू शिवपुरी निवासी मयंक अग्रवाल ने एसपी कार्यालय में दिए शिकायती पत्र में बताया कि 14 जून की रात को वह गढ़ रोड पर जा रहा था। तभी एक एक रफ्तार ऑटो ने उसे जोरदार टक्कर मार दी इस हादसे में उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया।

जिसका आपरेशन कराना पड़ा। इसके अलावा पीड़ित के शरीर के अन्य हिस्सों पर भी चोट आईं। इस हादसे की वजह से उसे 30 प्रतिशत दिव्यांगता भी हो गई। जिस वजह से वह सामान्य जीवन का काम करने में अक्षम हो गया है। पीड़ित ने आरोपी ऑटो चालक के खिलाफ हिंट एंड रन के साथ-साथ उसकी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसके चालक की पहचान कराने की मांग की है।थाना हापुड़ देहात प्रभारी पारस मलिक ने बताया कि एसपी के आदेश पर आरोपी आटो चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। दुर्घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपी की तलाश की जा रही है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

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