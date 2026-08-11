Hapur News: मेरठ : ई-रिक्शा की छत पर बैठे किशोरों का वीडियो हुआ वायरल

Hapur News: हापुड़। कोतवाली हापुड़ नगर क्षेत्र का मंगलवार को एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायल हुआ। जिसमें दिल्ली रोड पर एक ई-रिक्शा की छत पर चार किशोर सवार थे। यातायात नियमों की शहर की सड़कों पर खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थी। यातायात पुलिस ने वायरल वीडियो का तुरंत संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। दिल्ली रोड पर एक ई-रिक्शा जा रही थी। जिसके नीचे सीटों पर यात्री सवार थे और छत पर चार किशोर बैठे थे। किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायल कर दिया। कुछ ही देर में वीडियो को लेकर चर्चा होने लगी। दिलचस्प बात यह है कि विभिन्न चौराहा और तिराहों और मुख्य मार्गों पर पुलिस बल तैनात था, लेकिन किसी ने न तो रोकने या फिर टोकने की किसी ने कोशिश नहीं की।