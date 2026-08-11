Hapur News: मेरठ : ई-रिक्शा की छत पर बैठे किशोरों का वीडियो हुआ वायरल
Hapur News: हापुड़ में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें चार किशोर एक ई-रिक्शा की छत पर यात्रा करते दिख रहे हैं। यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए यह दृश्य दिल्ली रोड पर कैद हुआ। पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। यातायात प्रभारी ने लोगों से सुरक्षित यात्रा की अपील की है।
Hapur News: हापुड़। कोतवाली हापुड़ नगर क्षेत्र का मंगलवार को एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायल हुआ। जिसमें दिल्ली रोड पर एक ई-रिक्शा की छत पर चार किशोर सवार थे। यातायात नियमों की शहर की सड़कों पर खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थी। यातायात पुलिस ने वायरल वीडियो का तुरंत संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। दिल्ली रोड पर एक ई-रिक्शा जा रही थी। जिसके नीचे सीटों पर यात्री सवार थे और छत पर चार किशोर बैठे थे। किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायल कर दिया। कुछ ही देर में वीडियो को लेकर चर्चा होने लगी। दिलचस्प बात यह है कि विभिन्न चौराहा और तिराहों और मुख्य मार्गों पर पुलिस बल तैनात था, लेकिन किसी ने न तो रोकने या फिर टोकने की किसी ने कोशिश नहीं की।
यातायात प्रभारी नरेश कुमार ने बताया सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का संज्ञान लिया गया है। ई-रिक्शा के बारे में जांच की जा रही है। जल्द ही पता लगाकर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने वाहन चालकों से अपील की है कि एेसा कोई कृत्य न करें जिससे खुद को या फिर दूसरों को दिक्कत हो।
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