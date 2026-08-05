Hapur News: छिपीवाड़ा के गड्ढे को भरवाकर टली दुर्घटना, लोगों ने सौरव शर्मा का जताया आभार
Hapur News: हिन्दू युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष सौरव शर्मा ने छिपीवाड़ा क्षेत्र में गहरे गड्ढे को भरवा दिया, जिससे संभावित दुर्घटनाएँ टल गईं। क्षेत्र में पहले एक युवक की गड्ढे में गिरने से मौत हुई थी। स्थानीय लोगों ने उनके प्रयास की सराहना की और प्रशासन से नियमित निगरानी की अपेक्षा की।
Hapur News: हिन्दू युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष सौरव शर्मा ने छिपीवाड़ा क्षेत्र में सड़क पर बने गहरे गड्ढे को भरवाकर संभावित दुर्घटना टालने का दावा किया। उन्होंने बताया कि इस गड्ढे के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को लंबे समय से परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। सौरव शर्मा ने कहा कि अचपलगढ़ी जाने वाले मार्ग पर पूर्व में एक युवक की गड्ढे में गिरने से मौत हो चुकी है, इसलिए उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों से तत्काल बातचीत की। उनके प्रयासों के बाद छिपीवाड़ा स्थित गड्ढे को भरवा दिया गया, जिससे भविष्य में दुर्घटनाओं की आशंका कम हुई है।
फोटो संख्या 24 जरूरीसौरव शर्मा ने कहा, जनहित से जुड़े मामलों को प्राथमिकता देना हम सभी की जिम्मेदारी है। सड़क पर बने गड्ढे किसी भी समय बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं। समय रहते अधिकारियों से बात कर गड्ढे को भरवाया गया, जिससे एक संभावित दुर्घटना टल गई। प्रशासन को भी ऐसे स्थानों की नियमित निगरानी कर तुरंत मरम्मत करानी चाहिए। स्थानीय लोगों ने सौरव शर्मा की पहल की सराहना करते हुए उनका धन्यवाद व्यक्त किया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।