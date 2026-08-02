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Hapur News: हापुड़ : युवक पर बरसाए ताबड़तोड़ डंडे, जान से मारने की दी धमकी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
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Hapur News: हापूड़ देहात क्षेत्र में कुलदीप सिंह पर सचिन नामक आरोपी ने गाली गलौज करने पर डंडे से हमला कर उसे घायल कर दिया। आरोपी मौके से भाग जाते समय जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की गिरफ्तारी की तैयारी कर रही है।

Hapur News: हापुड़ : युवक पर बरसाए ताबड़तोड़ डंडे, जान से मारने की दी धमकी

Hapur News: हापुड़, संवाददाता हापुड़ देहात क्षेत्र में गाली गलौज का विरोध करने पर एक युवक पर आरोपी ने ताबड़तोड़ डंडे बरसाकर घायल कर दिया। आसपास के लोगों के आने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।हापुड़ देहात क्षेत्र की ए टू जेड कॉलोनी निवासी कुलदीप सिंह ने दर्ज कराए मुकदमे में बताया है कि 31 जुलाई की शाम वह अपनी कॉलोनी से बाहर घूमने निकला था। जैसे ही वह सनराईज ई-स्टेट कॉलोनी के सामने पहुंचा तो वहां पहले से मौजूद ग्राम श्यामपुर निवासी सचिन ने उसे रोककर गाली गलौज शुरू कर दी।

विरोध करने पर डंडे से उस पर कई बार वार किए और उसे घायल कर दिया। आसपास के लोगों के आने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। हापुड़ देहात थाना प्रभारी पारस मलिक ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

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