Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Hapur News: सड़क हादसे में घायल युवक जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा जंग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
Follow us on Google News
share

Hapur News: थाना हापुड़ देहात क्षेत्र में मेरठ रोड पर एक खड़ी बाइक में दूसरी बाइक सवारों ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर में वहां खड़ा एक युवक गंभीर हालत में घायल ह

Hapur News: सड़क हादसे में घायल युवक जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा जंग

Hapur News: थाना हापुड़ देहात क्षेत्र में मेरठ रोड पर एक खड़ी बाइक में दूसरी बाइक सवारों ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर में वहां खड़ा एक युवक गंभीर हालत में घायल हो गया। जिसे मेरठ के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां वह कोमा में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी बाइक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना हापुड़ देहात में मूल रूप से ग्राम मयुड़ी बुजुर्ग तहसील मीरगंज थाना शाही जनपद बरेली निवासी सलीम शेख ने मुकदमा दर्ज कराया है। जिसमें बताया गया कि वह और उसका भाई वसीम अकरम मेरठ रोड स्थित पुलिस लाइन के पास नारियल पानी बेचने का कार्य करते हैं।

29 जुलाई की दोपहर को पीड़ित और उसका भाई काम करके अपने घर बाइक पर सवार होकर लौट रहे थे। रास्ते में भूख लगने पर बालाजी ढाबा पर खाना खाने के लिए जैसे ही बाइक को खड़ा किया तभी पीछे से तेज गति से बाइक सवार व्यक्ति आए और उनकी बाइक में टक्कर मारकर फरार हो गए। हादसे में पीड़ित के भाई वसीम अकरम के सिर में गंभीर चोट आई है। जिसे नगर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां से चिकित्सकों ने हालत गंभीर देख मेरठ के एक अस्पताल के लिए रैफर कर दिया। पीड़ित ने बताया कि भाई की हालत काफी गंभीर है और वह कोमा में है। उसके सिर में खून जम गया है। अब तक उधार लेकर इलाज में तीन लाख रुपये खर्च कर चुका है।थाना हापुड़ देहात प्रभारी पारस मलिक ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर अज्ञात बाइक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बाइक और उसके चालक के बारे में जानकारी की जा रही है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hapur Latest News Crime News Hapur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।