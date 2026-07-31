Hapur News: सड़क हादसे में घायल युवक जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा जंग

Hapur News: थाना हापुड़ देहात क्षेत्र में मेरठ रोड पर एक खड़ी बाइक में दूसरी बाइक सवारों ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर में वहां खड़ा एक युवक गंभीर हालत में घायल हो गया। जिसे मेरठ के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां वह कोमा में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी बाइक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना हापुड़ देहात में मूल रूप से ग्राम मयुड़ी बुजुर्ग तहसील मीरगंज थाना शाही जनपद बरेली निवासी सलीम शेख ने मुकदमा दर्ज कराया है। जिसमें बताया गया कि वह और उसका भाई वसीम अकरम मेरठ रोड स्थित पुलिस लाइन के पास नारियल पानी बेचने का कार्य करते हैं।

29 जुलाई की दोपहर को पीड़ित और उसका भाई काम करके अपने घर बाइक पर सवार होकर लौट रहे थे। रास्ते में भूख लगने पर बालाजी ढाबा पर खाना खाने के लिए जैसे ही बाइक को खड़ा किया तभी पीछे से तेज गति से बाइक सवार व्यक्ति आए और उनकी बाइक में टक्कर मारकर फरार हो गए। हादसे में पीड़ित के भाई वसीम अकरम के सिर में गंभीर चोट आई है। जिसे नगर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां से चिकित्सकों ने हालत गंभीर देख मेरठ के एक अस्पताल के लिए रैफर कर दिया। पीड़ित ने बताया कि भाई की हालत काफी गंभीर है और वह कोमा में है। उसके सिर में खून जम गया है। अब तक उधार लेकर इलाज में तीन लाख रुपये खर्च कर चुका है।थाना हापुड़ देहात प्रभारी पारस मलिक ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर अज्ञात बाइक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बाइक और उसके चालक के बारे में जानकारी की जा रही है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।