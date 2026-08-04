Hapur News: कांवड़ मार्ग पर घायल हुए युवक की हालत बिगड़ी

Hapur News: क्षेत्र के गांव अल्लाबख्शपुर के निकट कांवड़ मार्ग हाईवे पर जानलेवा हमले में घायल हुए युवक की हालत में कोई सुधार नहीं हो पाया। परिवार के लोगों उसको मेरठ के अस्पताल से रेफर कराकर दिल्ली के अस्पताल ले गए है। दिल्ली के अस्पताल में उसका उपचार चल रहा है। बता दें कि चार दिन पूर्व जनपद मुरादाबाद के थाना भोजपुर के लालूवाला निवासी इंतजार ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए उल्लेख किया था कि उनका बेटा अजीम पिकअप गाड़ी चलाकर परिवार का पालन पोषण करता है। शुक्रवार की सुबह उनका बेटा गाड़ी लेकर दिल्ली के लिए जा रहा था। जैसे ही वह गढ़ क्षेत्र टोल प्लाजा के निकट पहुंचा तो साइड में खड़े ऑटो से उसके बेटे की गाड़ी की साइड़ लग गई।