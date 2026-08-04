Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Hapur News: कांवड़ मार्ग पर घायल हुए युवक की हालत बिगड़ी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
Follow us on Google News
share

Hapur News: अल्लाबख्शपुर के निकट कांवड़ मार्ग हाईवे पर हमले में घायल युवक की हालत में सुधार नहीं हुआ है। परिवार ने उसे मेरठ के अस्पताल से दिल्ली के अस्पताल में रेफर कराया। युवक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। हमले में शामिल आरोपी ऑटो चालक और उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

Hapur News: कांवड़ मार्ग पर घायल हुए युवक की हालत बिगड़ी

Hapur News: क्षेत्र के गांव अल्लाबख्शपुर के निकट कांवड़ मार्ग हाईवे पर जानलेवा हमले में घायल हुए युवक की हालत में कोई सुधार नहीं हो पाया। परिवार के लोगों उसको मेरठ के अस्पताल से रेफर कराकर दिल्ली के अस्पताल ले गए है। दिल्ली के अस्पताल में उसका उपचार चल रहा है। बता दें कि चार दिन पूर्व जनपद मुरादाबाद के थाना भोजपुर के लालूवाला निवासी इंतजार ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए उल्लेख किया था कि उनका बेटा अजीम पिकअप गाड़ी चलाकर परिवार का पालन पोषण करता है। शुक्रवार की सुबह उनका बेटा गाड़ी लेकर दिल्ली के लिए जा रहा था। जैसे ही वह गढ़ क्षेत्र टोल प्लाजा के निकट पहुंचा तो साइड में खड़े ऑटो से उसके बेटे की गाड़ी की साइड़ लग गई।

इसी बात से नाराज ऑटो चालक फरमान, ऑटो में सवार यात्री मनीष, अंकित, लोकेश, शिवम निवासी गांव बझैड़ा खुर्द थाना पिलखुवा ने तीन चार अज्ञात लोगों के साथ मिलकर अजीम पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में उनका बेटा घायल हो गया। घायल को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां से उसकी गंभीर दशा को देखकर मेरठ के लिए रेफर कर दिया, अब वहां से भी उसको रेफर कर दिया गया है। दिल्ली के अस्पताल में उसका उपचार चल रहा है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hapur Latest News Hapur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।