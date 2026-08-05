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Hapur News: सड़क हादसे में व्यक्ति की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
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Hapur News: खुड़लिया के निकट एक युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। उसकी पहचान न होने पर अज्ञात में पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई।

Hapur News: सड़क हादसे में व्यक्ति की मौत

Hapur News: क्षेत्र के खुड़लिया के निकट हाईवे किनारे एक युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। उसके शव की शिनाख्त नहीं होनें पर अज्ञात में पंचनामा भर कर पोस्टमार्टम को भेज आगे की कार्रवाई शुरु कर दी है। प्रभारी निरीक्षक सुरेश कुमार ने बताया कि सोमवार की रात को पुलिस क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान जैसे ही पुलिस क्षेत्र के खुड़लिया गांव के निकट पहुंचे तो सूचना मिली की अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से व्यक्ति घायल हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को सीएचसी पर भर्ती कराया गया। अस्पताल में उस व्यक्ति की मौत हो गई।

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व्यक्ति की शिनाख्त नहीं होने पर अज्ञात में पंचनामा भर कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

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