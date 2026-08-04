Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Hapur News: मां का दूध नवजात के लिए पहला अमृत, स्वस्थ जीवन की सबसे मजबूत नींव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
Follow us on Google News
share

Hapur News: जीएस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के बाल रोग पीडियाट्रिक्स विभाग ने विश्व स्तनपान सप्ताह-2026 के अंतर्गत जनजागरूकता कार्यक्रमों की शुरुआत की। इसका उद्देश्य माताओं और परिवारों को स्तनपान के महत्व के प्रति जागरूक करना है। विशेषज्ञों ने बताया कि नवजात को जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान कराना जरूरी है।

Hapur News: मां का दूध नवजात के लिए पहला अमृत, स्वस्थ जीवन की सबसे मजबूत नींव

Hapur News: जीएस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के बाल रोग पीडियाट्रिक्स विभाग द्वारा विश्व स्तनपान सप्ताह-2026 के अंतर्गत एक से सात अगस्त तक जनजागरूकता कार्यक्रमों की शुरुआत की गई। इस वर्ष की थीम जीवन की सतत और स्वस्थ शुरुआत के लिए स्तनपान प्रभावी व्यवस्थाओं को और मजबूत बनाएं रखी गई है। अभियान का उद्देश्य माताओं और परिवारों को स्तनपान के महत्व तथा शिशु के समग्र विकास में इसकी भूमिका के प्रति जागरूक करना है। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने बताया कि प्रत्येक नवजात को जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान कराना और जीवन के पहले छह माह तक केवल माँ का दूध पिलाना अत्यंत आवश्यक है। चिकित्सकों ने कहा कि माँ का दूध शिशु के लिए संपूर्ण, सुरक्षित और प्राकृतिक आहार है, जो उसे आवश्यक पोषण, संक्रमणों से सुरक्षा, बेहतर रोग प्रतिरोधक क्षमता तथा स्वस्थ शारीरिक और मानसिक विकास प्रदान करता है。

ये भी पढ़ें:Gorakhpur News: गोरखनाथ अस्पताल : स्तनपान जागरूकता के लिए कार्यक्रम आयोजित

प्रोग्राम के उद्देश्य

बाल रोग विभागाध्यक्ष डॉ. अंशुमन ने गर्भवती महिलाओं को सही स्तनपान तकनीक, नवजात की देखभाल और स्तनपान से जुड़ी सामान्य समस्याओं के वैज्ञानिक समाधान की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अस्पताल में आने वाली प्रत्येक प्रसूता को व्यक्तिगत परामर्श देकर पहले छह माह तक केवल माँ का दूध पिलाने तथा दो वर्ष या उससे अधिक समय तक पूरक आहार के साथ स्तनपान जारी रखने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

ये भी पढ़ें:आयुष्मान आरोग्य मंदिर मोतिहारा में आयोजित हुई सामुदायिक बैठक

स्वास्थ्य लाभ

डॉ. श्वेता सिंह ने कहा कि स्तनपान शिशु के साथ-साथ माँ के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद लाभकारी है। इससे प्रसव के बाद शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिलता है, कई गंभीर बीमारियों का खतरा कम होता है और माँ-शिशु का भावनात्मक संबंध मजबूत होता है। जीएस विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. यतीश अग्रवाल ने कहा कि विश्वविद्यालय और जीएस नर्सिंग कॉलेज द्वारा भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर चिकित्सा अधीक्षक डॉ. शरद गोयल, डॉ. एस. कुमार, मनोज शिशोदिया, डॉ. कुलदीप कुमार गोगिया, डॉ. अरुण, डॉ. राहुल, चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ और छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।

सामान्य प्रश्न

इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है?
इस कार्यक्रम का उद्देश्य माताओं और परिवारों को स्तनपान के महत्व तथा शिशु के समग्र विकास में इसकी भूमिका के प्रति जागरूक करना है।
ये भी पढ़ें:Basti News: मेडिकल कॉलेज में मनाया गया स्तनपान दिवस
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hapur Latest News Hapur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।