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Hapur News: शिव पूजा के लिए बेलपत्र लेने गया युवक, हाईटेंशन लाइन से करंट लगने पर मौत

By Hindustan | Bureau
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Hapur News: सावन के दौरान भगवान शिव की पूजा के लिए बेलपत्र लेने निकले 35 वर्षीय विक्रम की करंट लगने से मौत हो गई। विक्रम एक बेल के पेड़ पर चढ़े थे, तभी हाईटेंशन लाइन के संपर्क में आ गए। गांव अनवरपुर में इस हादसे से शोक की लहर दौड़ गई है। उनकी पत्नी और तीन छोटे बच्चे अब संकट में हैं।

Hapur News: शिव पूजा के लिए बेलपत्र लेने गया युवक, हाईटेंशन लाइन से करंट लगने पर मौत

Hapur News: सावन के दौरान भगवान शिव की पूजा के लिए बेलपत्र लेने निकले एक मजदूर की करंट लगने से मौत हो गई। मंगलवार को गांव अनवरपुर में हुए इस हादसे से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गांव अनवरपुर निवासी 35 वर्षीय विक्रम पुत्र कांति पूजा के लिए बेलपत्र तोड़ने एक बेल के पेड़ पर चढ़े थे। पेड़ के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन विद्युत लाइन के संपर्क में आने से उन्हें तेज करंट लगा और वह गंभीर रूप से झुलस गए।

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मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ग्रामीणों के अनुसार विक्रम मेहनत-मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करते थे। उनके निधन से पत्नी और तीन छोटे बच्चों के सामने जीवनयापन का संकट खड़ा हो गया है। सीओ मुनीश चंद्र ने बताया कि प्रथम दृष्टया मौत हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

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