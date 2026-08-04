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Hapur News: दहेज की मांग पूरी न होने पर हमले का आरोप

By Hindustan | Bureau
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Hapur News: एक महिला, जो दोनों पैरों से दिव्यांग है, ने शिकायत की है कि उसके पति और ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट की और उसे घर से निकाल दिया। आरोपी ने उसकी गैर जाति में शादी करने के लिए उसके पिता के साथ साठ गांठ की थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

Hapur News: दहेज की मांग पूरी न होने पर हमले का आरोप

Hapur News: क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने बताया कि वह दोनों पैरों से दिव्यांग है। उनके घर पर एक व्यक्ति का आना जाना था। वह उस पर बुरी नजर रखने लगा। उसने आरोपी को घर से भगा दिया। उसके बाद आरोपी ने उसके पिता से साठ गांठ करते हुए उसकी गैर जाति में शादी करा दी। शादी के बाद उसके पति समेत अन्य ससुराल पक्ष के लोगों ने उसके साथ मारपीट कर घायल करते हुए घर से निकाल दिया। पीड़िता ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

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