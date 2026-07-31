Hapur News: पति और पुत्र पर लगाया मारपीट कर घायल करने का आरोप

Hapur News: कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी महिला ने पति और पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। जिसमें बताया गया कि आरोपियों ने पीड़िता, उसकी पुत्री और धेवता के साथ मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। आरोपी घर का सामान 3-4 बैग में भरकर ले गए। एसपी के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी पिता और पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कोतवाली क्षेत्र में दिल्ली रोड स्थित मोहल्ला न्यू राजीव विहार निवासी माया देवी ने एसपी को प्रार्थना दिया है। जिसमें जिसमें बताया गया कि उसका पति पीतम सिंह आए दिन पीड़िता और उसकी पुत्री प्रीति व बेटी प्रीति के पुत्र रुद्राक्ष के साथ आए दिन गाली गलौंच व मारपीट करता है। 18 जुलाई को दोपहर को जब वह घर पर थे तो पति और पुत्र बाहर से आए और पीड़िता के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे। पीड़िता के शोर मचाने पर पुत्री और धेवता मौके पर आए तो उसके साथ मारपीट कर घायल कर दिया। मारपीट में तीनों के गंभीर चोट आई है。