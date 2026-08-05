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Hapur News: देवर पर लगाया छेड़छाड़ करने का आरोप

By Hindustan | Bureau
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Hapur News: एक गांव की महिला ने बताया कि उसके देवर ने उसके साथ छेड़छाड़ की। पीड़िता ने विरोध किया, जिसके बाद ससुराल के लोगों ने उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया। उसने थाने में शिकायत दर्ज कराई, और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

Hapur News: देवर पर लगाया छेड़छाड़ करने का आरोप

Hapur News: क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने बताया कि उसका देवर उस पर बुरी नजर रखता है। पीड़िता ने बताया कि इसको लेकर कई बार विवाद हो चुका है। पीड़िता ने बताया कि पिछले दिनों देवर ने उसको अकेला पाकर उसके साथ छेड़छाड़ की। उसने विरोध किया तो आरोपी ससुराल पक्ष के लोगों उसको मारपीट कर घर से निकाल दिया। पीड़िता ने थाने में तहरीर दी, पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

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