Hapur News: ऊपरी हवा का झांसा देकर महिला से छेड़छाड़ व अभद्रता का आरोप

Hapur News: ऊपरी हवा का झांसा देकर महिला से छेड़छाड़ व अभद्रता का आरोप
Hapur News: एक महिला ने बहादुरगढ़ में खुद को तांत्रिक बताने वाले व्यक्ति पर आरोप लगाया है कि उसने उसे ऊपरी हवा का डर दिखाकर अपने कमरे में ले जाने, अभद्रता करने और मारपीट करने की कोशिश की। महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
Hapur News: क्षेत्र की एक महिला ने खुद को तांत्रिक बताने वाले व्यक्ति पर ऊपरी हवा का डर दिखाकर बहाने से अपने साथ ले जाने, अभद्रता करने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने थाने में शिकायत देकर मामले में कार्रवाई की मांग की है। बहादुरगढ़ के गांव निवासी महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि बेटी को दवा दिलाने के लिए जा रही थी। रास्ते में एक दुकान पर बैठे व्यक्ति ने उसे रोक लिया और दावा किया कि उस पर किसी प्रकार की ऊपरी हवा या साया है। आरोप है कि उसने महिला को इलाज कराने का भरोसा दिलाते हुए अपने कमरे में चलने के लिए कहा।
महिला द्वारा इनकार किए जाने पर आरोपी कथित रूप से भड़क गया और गाली-गलौज करने लगा।पीड़िता का आरोप है कि विरोध करने पर आरोपी ने उसके साथ अश्लील हरकत की तथा मारपीट शुरू कर दी। हाथापाई में महिला के हाथों में चोट आने की बात भी कही गई है। महिला ने बताया कि वह किसी तरह आरोपी के चंगुल से बचकर मौके से निकल सकी और परिजनों को घटना की जानकारी दी।घटना के बाद पीड़िता ने पुलिस को लिखित तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है।थाना प्रभारी का कहना है कि शिकायत प्राप्त हो गई है और मामले की जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।