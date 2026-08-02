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Hapur News: ऊपरी हवा का झांसा देकर महिला से छेड़छाड़ व अभद्रता का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
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Hapur News: एक महिला ने बहादुरगढ़ में खुद को तांत्रिक बताने वाले व्यक्ति पर आरोप लगाया है कि उसने उसे ऊपरी हवा का डर दिखाकर अपने कमरे में ले जाने, अभद्रता करने और मारपीट करने की कोशिश की। महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

Hapur News: ऊपरी हवा का झांसा देकर महिला से छेड़छाड़ व अभद्रता का आरोप

Hapur News: क्षेत्र की एक महिला ने खुद को तांत्रिक बताने वाले व्यक्ति पर ऊपरी हवा का डर दिखाकर बहाने से अपने साथ ले जाने, अभद्रता करने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने थाने में शिकायत देकर मामले में कार्रवाई की मांग की है। बहादुरगढ़ के गांव निवासी महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि बेटी को दवा दिलाने के लिए जा रही थी। रास्ते में एक दुकान पर बैठे व्यक्ति ने उसे रोक लिया और दावा किया कि उस पर किसी प्रकार की ऊपरी हवा या साया है। आरोप है कि उसने महिला को इलाज कराने का भरोसा दिलाते हुए अपने कमरे में चलने के लिए कहा।

महिला द्वारा इनकार किए जाने पर आरोपी कथित रूप से भड़क गया और गाली-गलौज करने लगा।पीड़िता का आरोप है कि विरोध करने पर आरोपी ने उसके साथ अश्लील हरकत की तथा मारपीट शुरू कर दी। हाथापाई में महिला के हाथों में चोट आने की बात भी कही गई है। महिला ने बताया कि वह किसी तरह आरोपी के चंगुल से बचकर मौके से निकल सकी और परिजनों को घटना की जानकारी दी।घटना के बाद पीड़िता ने पुलिस को लिखित तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है।थाना प्रभारी का कहना है कि शिकायत प्राप्त हो गई है और मामले की जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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