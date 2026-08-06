Hapur News: सुबह बूंदाबांदी, दोपहर को धूप खिलने से बढ़ी उमस
Hapur News: सुबह बूंदाबांदी, दोपहर को धूप खिलने से बढ़ी उमस
Hapur News: हापुड़ में बुधवार की सुबह आसमान में बादल छाए हुए थे, एक दो बार हल्की बूंदाबांदी भी हुई। लेकिन इसके बाद मौसम साफ हो गया और धूप खिल गई। ऐसे में लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। घर से बाहर निकलते ही लोग पसीना-पसीना हो गए। इससे दो डिग्री सेल्सियस भी तापमान चढ़ गया।
मौसम में बदलाव
पिछले कई दिन भीषण गर्मी पड़ने के बाद मंगलवार को आसमान में छाए बादल झमाझम बरसे। इससे मौसम सुहाना हो गया और लोगों को गर्मी से राहत मिली। बुधवार की सुबह भी आसमान में बादल छाए हुए थे और ठंडी हवाएं चल रही थी। शहर में एक दो स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी भी हुई। ऐसे में लोगों को गर्मी का अहसास नहीं हो रहा था। लेकिन दोपहर में मौसम साफ होने लगा और बादलों में छिपे सूर्यदेव ने दर्शन दिए।
तापमान की स्थिति
बारिश के बाद धूप खिलने से अचानक लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। ऐसे में एसी कमरों से बाहर निकलते ही लोगों के पसीने टपकने लगे, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि शाम को फिर से आसमान में बादल छाने लगे थे। धूप खिलने के बाद हापुड़ का अधिकतम तापमान भी ऊपर पहुंच गया। मंगलवार को हापुड़ का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन बुधवार को धूप खिलने के बाद अधिकतम तापमान दो डिग्री चढ़कर 33 और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
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