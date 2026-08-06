Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Hapur News: सुबह बूंदाबांदी, दोपहर को धूप खिलने से बढ़ी उमस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
Follow us on Google News
share

Hapur News: सुबह बूंदाबांदी, दोपहर को धूप खिलने से बढ़ी उमस

Hapur News: सुबह बूंदाबांदी, दोपहर को धूप खिलने से बढ़ी उमस

Hapur News: हापुड़ में बुधवार की सुबह आसमान में बादल छाए हुए थे, एक दो बार हल्की बूंदाबांदी भी हुई। लेकिन इसके बाद मौसम साफ हो गया और धूप खिल गई। ऐसे में लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। घर से बाहर निकलते ही लोग पसीना-पसीना हो गए। इससे दो डिग्री सेल्सियस भी तापमान चढ़ गया।

ये भी पढ़ें:Bulandsehar News: शहर में उमस से पसीना-पसीना, देहात में बारिश, तापमान 32 डिग्री

मौसम में बदलाव

पिछले कई दिन भीषण गर्मी पड़ने के बाद मंगलवार को आसमान में छाए बादल झमाझम बरसे। इससे मौसम सुहाना हो गया और लोगों को गर्मी से राहत मिली। बुधवार की सुबह भी आसमान में बादल छाए हुए थे और ठंडी हवाएं चल रही थी। शहर में एक दो स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी भी हुई। ऐसे में लोगों को गर्मी का अहसास नहीं हो रहा था। लेकिन दोपहर में मौसम साफ होने लगा और बादलों में छिपे सूर्यदेव ने दर्शन दिए।

तापमान की स्थिति

बारिश के बाद धूप खिलने से अचानक लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। ऐसे में एसी कमरों से बाहर निकलते ही लोगों के पसीने टपकने लगे, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि शाम को फिर से आसमान में बादल छाने लगे थे। धूप खिलने के बाद हापुड़ का अधिकतम तापमान भी ऊपर पहुंच गया। मंगलवार को हापुड़ का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन बुधवार को धूप खिलने के बाद अधिकतम तापमान दो डिग्री चढ़कर 33 और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

FAQs

हापुड़ में मंगलवार को तापमान क्या था?
मंगलवार को हापुड़ का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस था।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Rain Hapur Latest News Weather अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।