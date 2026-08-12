Hapur News: हापुड़ में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना
Hapur News: हापुड़ में मंगलवार की सुबह मौसम अचानक बदल गया। घने काले बादल छा गए और बारिश होने लगी, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। गर्मी से राहत के बावजूद, कई सड़कों पर कीचड़ पसर गया, जिससे आवागमन में बाधा आई। दोपहर तक बारिश के बाद मौसम साफ हो गया और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
Hapur News: हापुड़ में मंगलवार की अल सुबह मौसम अचानक बदल गया। आसमान में घने काले बादल छा गए और झमाझम बारिश होने लगी। दोपहर तक कभी रिमझिम तो कभी तेज बारिश होती रही। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली और अधिकतम तापमान भी लुढ़क गया। कई कच्ची सड़कों पर कीचड़ पसर गई, जिससे लोगों को परेशान होना पड़ा। दो दिन से हापुड़ का मौसम साफ था और तेज धूप खिल रही थी। ऐसे में लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन मंगलवार की अल सुबह मौसम बदलने लगा और आसमान में धीरे-धीरे काले बादल छा गए।
कुछ देर बाद ही आसमान में छाए काले बादल बरसने लगे। कभी तेज तो कभी रिमझिम बारिश होती रही, इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली।हालांकि दोपहर बाद मौसम साफ होने लगा और धूप खिलने लगी। लेकिन शाम तक कभी आसमान में बादल तो कभी धूप खिलने का दौर जारी रहा। ऐसे में कभी गर्मी से राहत को कभी उमस का लोगों को सामना करना पड़ा। उधर बारिश की वजह से सिकंदरगेट से बुलंदशहर रोड जाने वाले मार्ग, गढ़ रोड, चैनापुरी आदि में कीचड़ पसर गई, इससे लोगों का आवागमन भी बाधित रहा। बारिश के बाद मंगलवार को हापुड़ का अधिकतम तापमान 33 से लुढ़कर 31 और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
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