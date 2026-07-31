Hapur News: तमंचा तानकर दी जान से मारने की धमकी

Hapur News: हापुड़ देहात थाना क्षेत्र के एक गांव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें एक युवक गांव के ही एक युवक के साथ मारपीट कर अंटी से तमंचा निकाल रहा है। आसपास के लोगों के आने पर आरोपी पीड़ित को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि हिंदुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो हो रहा है। जिसमें एक युवक गांव के ही युवक के साथ मारपीट कर रहा है। इसी बीच वह अंटी से तमंचा निकाल लेता है। लोगों को आता देख आरोपी फरार हो गया। इस मामले में पीड़ित ग्राम सलाई निवासी अब्दुल कादिर ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि 29 जुलाई को लेकर नाई की दुकान पर बाल कटरा रहा था, तभी उसके मोबाइल पर गांव निवासी खालिद की काॅल आई जिसमें आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी। कुछ देर बाद आरोपी खालिद स्कूटी पर सवार होकर उसके पास पहुंच गया और पीड़ित के साथ गाली गलौज कर मारपीट कर दी। आरोपी ने अपनी अंटी से अवैध असलाह निकाल कर जान से मारने की नियत से उसॉपर तान दिया और जान से मारने की धमकी दी。