Hapur News: एनएच 9 पर बाइक पर 4 सवारियों का वीडियो हुआ वायरल
Hapur News: बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में एक वायरल वीडियो में चार लोग एक बाइक पर बैठे दिखाई दे रहे हैं, जो यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और बिना हेलमेट के हैं। पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। यह वीडियो सोमवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।
Hapur News: बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग नौ पर एक बाइक सवार चार लोगों का वीडियो सोमवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि हिंदुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिख रहा है कि एक बाइक पर चार लोग सवार है। पीछे एक युवक बैग लेकर बैठा हुआ है। जो बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के एनएच-9 से निकल रहे हैं। यह बाइक सवार यातायात नियमों का खुला उल्लंघन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनमें से किसी ने भी हेलमेट तक नहीं लगाया हुआ है।
बाबूगढ़ थाना प्रभारी प्रवीन कुमार का कहना है कि वीडियो का संज्ञान लेकर जांच कराई जा रही है।जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।--------
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