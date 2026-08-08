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Hapur News: नेशनल हाईवे पर दो पक्षों में मारपीट का वीडियो वायरल

By Mulit Tyagi
हिन्दुस्तान, हापुड़
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Hapur News: कोतवाली इलाके के राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक वायरल वीडियो में हाथापाई करते लोग नजर आ रहे हैं। फुटेज को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हुई है। स्थानीय चर्चा के बाद, पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारी फुटेज की प्रमाणिकता और घटना में शामिल लोगों की पहचान की पुष्टि कर रहे हैं।

Hapur News: नेशनल हाईवे पर दो पक्षों में मारपीट का वीडियो वायरल

Hapur News: कोतवाली इलाके से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। फुटेज में कुछ लोग आपस में उलझते और हाथापाई करते नजर आ रहे हैं। सड़क किनारे इस घटना को देखने के लिए काफी संख्या में लोग भी जमा दिखाई दे रहे हैं। हालांकि, हिंदुस्तान इस वायरल फुटेज की प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं करता। वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर घटना को लेकर अलग-अलग चर्चाएं शुरू हो गई हैं। मामले की जानकारी पुलिस तक पहुंचने पर अधिकारियों ने फुटेज का संज्ञान लेते हुए पड़ताल शुरू कर दी है। क्षेत्राधिकारी मुनेश चंद के अनुसार वायरल क्लिप की बारीकी से जांच की जा रही है।

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टीम यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि रिकॉर्डिंग कहां की है और इसमें नजर आ रहे व्यक्तियों की वास्तविक पहचान क्या है।

Mulit Tyagi

लेखक के बारे में

Mulit Tyagi

मुलित त्यागी पिछले 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान हापुड़ में ब्यूरो इंचार्ज पर काम कर रहे हैं।

परिचय एवं अनुभव
मुलित त्यागी भारतीय मीडिया जगत का प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 23 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) हापुड़ ब्यूरो में इंचार्ज हैं। 2007 में गढ़मुक्तेश्वर में भूख से मौत प्रकरण में 44 दिनों तक विशेष खबरें की जिससे जरिए उन्हें पत्रकारिता में मजबूत पहचान मिली। भूख से गरीब की मौत, लखीमपुर में बाढ़ का दंश, बदायूं में दो बहनों की लाश पेड़ पर लटकाना, हापुड़ में अरबों रुपये कीमत की सेना की भूमि पर अवैध कब्जे पर बड़ी कार्रवाई जैसी खबरों का मुलित ने ब्रेक किया है।

कॅरियर का सफर
मुलित त्यागी ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2002 में दैनिक जागरण समाचार पत्र से की। यहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2003 में अमर उजाला के साथ जुड़े। अमर उजाला में जूनियर सब एडिटर रहते गढ़मुक्तेश्वर तहसील इंचार्ज बनें। 2012 तक वहीं पर लगातार काम किया। एक जनवरी 2013 को हिन्दुस्तान बरेली में ज्वाइन किया और फिर लखीमपुर जिले में ब्यूरो इंचार्ज बनें। 24 फरवरी 2014 को बदायूं जिले में जिम्मेदारी दी गई। अक्तूबर 2014 से हापुड़ ब्यूरो की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
बीएससी बायोलॉजी के साथ-साथ बीए और राजनीति विज्ञान में एमए उत्तीर्ण।

कार्य और लक्ष्य
कई मामलों में उन्होंने अनेक एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की हैं। मुलित का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता के साथ सटीक सूचना देने पर केंद्रित है। इसी को केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।

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