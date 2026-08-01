Hapur News: वाहन के किराए को लेकर हंगामा, पड़ोसी के घर छह राउंड फायरिंग-पथराव

Hapur News: दिन निकलते ही कपूरपुर थाना क्षेत्र के गांव सालेपुर कोटला में शुक्रवार सुबह करीब साढ़े नौ बजे वाहन का किराए को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढा कि हिस्ट्रीशीटर ने अपने साथियों के साथ पड़ोसी के घर पर छह राउंड फायरिंग की और पथराव कर दहशत फैला दी। जिसमे दोनो सगे भाई घायल हो गए और गोली चलने से गांव में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला को शांत कर कार्रवाई करने मे जुट गई। घटना की जानकारी लेने की प्रयास किया लेकिन कपूरपुर कोतवाल ने फोन नहीं उठाया। घटना का वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है।

जानकारी के मुताबिक कपूरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव सालेपुर निवासी वाजिद गेट कटिंग के ठेके का कार्य करते हैं। उनका पड़ोस में रहने वाले एक युवक से 55 सौ रुपये के लेनदेन को लेकर दो दिनों से विवाद चल रहा था। आरोप है कि शुक्रवार सुबह विवाद के बीच युवक व उसके हिस्ट्रीशीटर भाई रिजवान ने घर पर पहुंचकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और पथराव किया। करीब छह राउंड फायरिंग होने का दावा किया जा रहा है।हमले में वाजिद का भाई जावेद पत्थर लगने से घायल हो गया। फायरिंग और पथराव से आसपास के घरों में अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीणों के अनुसार आरोपी रिजवान के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई हो चुकी है और उसके विरुद्ध विभिन्न थानों में 20 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इस संबंध में सीओ मुनीश चंद्र का कहना है कि शिकायत प्राप्त हुई है। जांच की जा रही है। जांच करने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।