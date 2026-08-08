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Hapur News: बच्चों के खेलने को लेकर खूनी संघर्ष, लाठी-डंडे और पथराव में महिला समेत आधा दर्जन घायल

By Mulit Tyagi
हिन्दुस्तान, हापुड़
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Hapur News: धौलाना थाना क्षेत्र के लालपुर गांव में बच्चों के खेलने के मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दो पक्षों के बीच जमकर लाठी-डंडे चले और पथराव हुआ, जिससे कई लोग আহত हुए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और स्थिति को नियंत्रित किया। वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

Hapur News: बच्चों के खेलने को लेकर खूनी संघर्ष, लाठी-डंडे और पथराव में महिला समेत आधा दर्जन घायल

Hapur News: धौलाना थाना क्षेत्र के लालपुर गांव में बच्चों के खेलने जैसे मामूली विवाद ने उग्र रूप ले लिया। खेल-खेल में हुई कहासुनी के बाद दो पक्ष आमने-सामने आ गए और जमकर लाठी-डंडे चले। देखते ही देखते दोनों ओर से पथराव शुरू हो गया, जिससे गांव में भगदड़ और अफरा-तफरी का माहौल बन गया। इस हिंसक झड़प में एक महिला समेत आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए।

घटना का विवरण

जानकारी के अनुसार, गांव लालपुर में बच्चों के खेलने को लेकर दो पक्षों में मामूली कहासुनी हुई थी। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से लोग लाठी-डंडे लेकर निकल आए और मारपीट शुरू हो गई। इसके बाद जमकर पथराव किया गया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई।

पुलिस की प्रतिक्रिया

घटना की सूचना मिलते ही धौलाना थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए धौलाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने तीन घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया, जबकि अन्य घायलों का उपचार सीएचसी में जारी है।

वायरल वीडियो की जांच

पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों पक्षों के लोग सरेआम लाठी-डंडे चलाते और एक-दूसरे पर पथराव करते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने वीडियो को संज्ञान में लेकर जांच शुरू कर दी है。

बच्चों के विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट और पथराव हुआ था। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वायरल वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। तहरीर मिलते ही आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

- अवनीश शर्मा, थाना प्रभारी (धौलाना)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या इस घटना में लोग घायल हुए हैं?
इस हिंसक झड़प में एक महिला समेत आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए।
Mulit Tyagi

लेखक के बारे में

Mulit Tyagi

मुलित त्यागी पिछले 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान हापुड़ में ब्यूरो इंचार्ज पर काम कर रहे हैं।

परिचय एवं अनुभव
मुलित त्यागी भारतीय मीडिया जगत का प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 23 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) हापुड़ ब्यूरो में इंचार्ज हैं। 2007 में गढ़मुक्तेश्वर में भूख से मौत प्रकरण में 44 दिनों तक विशेष खबरें की जिससे जरिए उन्हें पत्रकारिता में मजबूत पहचान मिली। भूख से गरीब की मौत, लखीमपुर में बाढ़ का दंश, बदायूं में दो बहनों की लाश पेड़ पर लटकाना, हापुड़ में अरबों रुपये कीमत की सेना की भूमि पर अवैध कब्जे पर बड़ी कार्रवाई जैसी खबरों का मुलित ने ब्रेक किया है।

कॅरियर का सफर
मुलित त्यागी ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2002 में दैनिक जागरण समाचार पत्र से की। यहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2003 में अमर उजाला के साथ जुड़े। अमर उजाला में जूनियर सब एडिटर रहते गढ़मुक्तेश्वर तहसील इंचार्ज बनें। 2012 तक वहीं पर लगातार काम किया। एक जनवरी 2013 को हिन्दुस्तान बरेली में ज्वाइन किया और फिर लखीमपुर जिले में ब्यूरो इंचार्ज बनें। 24 फरवरी 2014 को बदायूं जिले में जिम्मेदारी दी गई। अक्तूबर 2014 से हापुड़ ब्यूरो की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
बीएससी बायोलॉजी के साथ-साथ बीए और राजनीति विज्ञान में एमए उत्तीर्ण।

कार्य और लक्ष्य
कई मामलों में उन्होंने अनेक एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की हैं। मुलित का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता के साथ सटीक सूचना देने पर केंद्रित है। इसी को केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।

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