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Hapur News: रास्ते के विवाद को लेकर घर में घुसकर डंडों से की मारपीट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
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Hapur News: हापुड़ देहात क्षेत्र के एक गांव में रास्ते के विवाद को लेकर कुछ लोगों ने एक घर में घुसकर परिजनों पर डंडों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली, जिसके बाद पुलिस ने छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

Hapur News: रास्ते के विवाद को लेकर घर में घुसकर डंडों से की मारपीट

Hapur News: थाना हापुड़ देहात क्षेत्र के एक गांव में रास्ते के विवाद को लेकर कुछ लोगों ने एक घर में घुसकर परिजनों पर डंडों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। आरोप है कि आरोपियों ने पीड़ित की पुत्रवधु के साथ गाली गलौज कर अश्लील हरकतें की। पुलिस से शिकायत करने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने दो महिलाओं समेत छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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घटना का विवरण

थाना हापुड़ देहात क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने यहां की एक अदालत में प्रार्थना पत्र दिया है। जिसमें बताया गया कि पीड़ित का कुछ लोगों से सम्पत्ति व रास्ते को लेकर सिविल न्यायालय में मुकदमा चल रहा है, जिस कारण आरोपी पीड़ित व उसके परिवार से अत्याधिक रंजिश मानते हैं। 4 जून को ग्राम निवासी आरोपियों ने पीड़ित के रास्ते पर नींव खोदने के लिए पहुंचे। उसकी दीवार को गिराने के लिय कुदाल, बेलचे व घन (लोहे का बड़ा हथौडा) से ताड़फोड़ करने लगे। पीड़ित और उसकी पत्नी ने विरोध किया, आरोपियों अपने घर से लाठी-डंडे लेकर जबरन उसके घर में घुस गए। आरोपियों ने गाली गलौच कर पीड़ित की पत्नी के साथ लाठी डंडों से मारपीट कर दी। उसका पुत्र व पुत्रवधू ने पीड़ित और उसकी पत्नी को बचाने का प्रयास किया तो उन्हें भी मारपीट कर घायल कर दिया।

पुलिस की अनदेखी

शोर सुनकर आपास के लोग मौके पर पहुंचे और उन्हें किसी तरह बचाया। पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। इस पर पुलिस के जाते ही आरोपी दोबारा उनके घर में घुस गए और आरोपी ने उसकी पुत्रवधु के साथ अत्याधिक बदसलूकी, खीचातानी व अश्लील हरकते की। पीड़ित ने पत्नी के साथ डंडों से मारपीट कर दी। मारपीट में पीड़ितों को काफी चोट आई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की बल्कि उनके पुत्रों के खिलाफ शांति भंग करने के आरोप में कार्रवाई कर दी।

न्यायालय का हस्तक्षेप

थाना हापुड़ देहात प्रभारी पारस मलिक ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर दो महिलाओं समेत छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह घटना कब हुई थी?
यह घटना 4 जून को हुई थी।
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