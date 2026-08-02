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Hapur News: हापुड़ : रास्ते के विवाद में घर में घुसकर बोला हमला, पुत्रवधू से की अश्लील हरकत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
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Hapur News: हापुड़ देहात क्षेत्र के एक गांव में रास्ते के विवाद को लेकर कुछ लोगों ने एक परिवार पर डंडों से हमला कर दिया। आरोपी ने पीड़ित की पुत्रवधू के साथ अश्लील हरकतें की। पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, जिससे पीड़ित ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय के आदेश पर छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

Hapur News: हापुड़ : रास्ते के विवाद में घर में घुसकर बोला हमला, पुत्रवधू से की अश्लील हरकत

Hapur News: हापुड़, संवाददाता हापुड़ देहात क्षेत्र के एक गांव में रास्ते के विवाद को लेकर कुछ लोगों ने घर में घुसकर परिजनों पर डंडों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। आरोप है कि आरोपियों ने पीड़ित की पुत्रवधू के साथ गाली गलौज कर अश्लील हरकतें की। पुलिस से शिकायत करने पर कार्रवाई नहीं हुई। इस पर पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने दो महिलाओं समेत छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।गांव निवासी व्यक्ति ने अदालत में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि पीड़ित का कुछ लोगों से रास्ते को लेकर सिविल न्यायालय में मुकदमा चल रहा है, जिस कारण आरोपी पीड़ित व उसके परिवार से रंजिश मानते हैं।

4 जून को आरोपी पीड़ित के रास्ते पर नींव खोदने पहुंचे। उसकी दीवार को गिराने के लिए तोड़फोड़ करने लगे। पीड़ित और उसकी पत्नी ने विरोध किया तो आरोपियों ने लाठी-डंडे लेकर उसके घर में घुसकर हमला कर दिया। उसके पुत्र व पुत्रवधू ने बचाने का प्रयास किया तो उन्हें भी मारपीट कर घायल कर दिया। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और उन्हें किसी तरह बचाया। पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस के जाते ही आरोपी दोबारा उनके घर में घुस आए और पीड़ित की पुत्रवधू के साथ अश्लील हरकतें की। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की बल्कि उनके पुत्रों के खिलाफ शांतिभंग के आरोप में कार्रवाई कर दी। थाना हापुड़ देहात प्रभारी पारस मलिक ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर दो महिलाओं समेत छह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है।

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