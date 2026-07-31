Hapur News: सड़क किनारे पड़ा मिला अज्ञात शव
Hapur News: बुधवार रात करीब 10 बजे मीरा रेती मार्ग पर सड़क किनारे एक अज्ञात युवक का शव पाया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पहचान कराने की कोशिश की, लेकिन युवक की पहचान नहीं हो पाई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है।
Hapur News: नगर के मीरा रेती मार्ग पर बुधवार रात करीब 10 बजे सड़क किनारे जंगल में एक अज्ञात युवक का शव मिला। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू की। बुधवार की रात को कोतवाली पुलिस क्षेत्र में गश्त कर रही थी। तभी अल्लाबख्शपुर से मीरा रेती मार्ग पर सड़क किनारे जंगल में शव पड़े होने की सूचना मिली थी। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। आसपास के लोगों से पहचान कराने की कोशिश की गई, लेकिन देर रात तक युवक की शिनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस ने शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पहुंचाया, जहां पंचनामा भरने की प्रक्रिया पूरी की गई।
पुलिस घटनास्थल से जुड़े सभी पहलुओं की बारीकी से जांच कर रही है। मौके से साक्ष्य जुटाए गए हैं और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि युवक की पहचान और मौत के कारणों का पता चल सके। कोतवाली पुलिस के अनुसार, प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध लग रहा है। मौत के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा। पुलिस युवक की पहचान करने के साथ-साथ यह भी जांच कर रही है कि उसकी मौत किसी दुर्घटना का परिणाम है या इसके पीछे कोई आपराधिक घटना है। पुलिस सभी संभावित पहलुओं पर जांच कर रही है।
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