Hapur News: हाईवे पर पड़ा मिला अज्ञात व्यक्ति का शव
Hapur News: बदरखा गांव के निकट दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा तैयार किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यह मामला पहले दृष्टि में सड़क हादसे का प्रतीत होता है। सीओ राहुल यादव ने घटना की जानकारी दी है।
Hapur News: क्षेत्र के गांव बदरखा के निकट दिल्ली-लखनऊ हाईवे स्थिति फ्लाई ओवर पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ मिला। शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पंचनामा भर कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सीओ राहुल यादव ने बताया कि शुक्रवार की सुबह करीब तीन बजे कोतवाली पुलिस क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान सूचना मिली की गांव बदरखा के निकट नेशनल हाईवे के फ्लाई ओवर पर किसी व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त का प्रयास किया। शव की शिनाख्त नहीं होने पर पंचनामा भर कर पोस्टमार्टम को भेज दिया।
सीओ ने बताया कि प्रथम दृष्टि में मामला सड़क हादसे का प्रतीत हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की अमल में लाई जाएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।