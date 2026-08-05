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Hapur News: रिलायंस रोड पर कोल्ड ड्रिंक से भरा ट्रक पलटा, बड़ा हादसा टला

By Hindustan | Bureau
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Hapur News: पिलखुवा के रिलायंस रोड पर मंगलवार को कोल्ड ड्रिंक से भरा एक ट्रक पलट गया। हादसे से सड़क पर बोतलें बिखर गईं, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। चालक ने बचाव किया और कोई घायल नहीं हुआ। पुलिस ने ट्रक को सड़क से हटाया और जांच शुरू की। स्थानीय लोग सड़क सुरक्षा की आवश्यकता की बात कर रहे हैं।

Hapur News: रिलायंस रोड पर कोल्ड ड्रिंक से भरा ट्रक पलटा, बड़ा हादसा टला

Hapur News: पिलखुवा। कोतवाली क्षेत्र के रिलायंस रोड पर मंगलवार को कोल्ड ड्रिंक से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। हादसे के बाद सड़क पर कोल्ड ड्रिंक की बोतलें और क्रेट बिखर गए, जिससे कुछ देर के लिए यातायात प्रभावित हो गया। दुर्घटना में ट्रक में लदा अधिकांश माल क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि ट्रक चालक ने समय रहते बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली और किसी राहगीर को भी चोट नहीं आई। सूचना मिलने पर स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने क्षतिग्रस्त ट्रक को सड़क किनारे कराकर यातायात सुचारु कराया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ट्रक चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा, जिसके कारण यह हादसा हुआ।

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पुलिस मामले की जांच कर रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रिलायंस रोड पर भारी वाहनों की आवाजाही अधिक रहने के कारण इस तरह की घटनाओं की आशंका बनी रहती है, इसलिए सड़क सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए।

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