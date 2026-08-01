Hapur News: ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत
Hapur News: ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत
Hapur News: कोतवाली क्षेत्र में शनिवार को ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए जांच शुरू कर दी। मृतक की पहचान बीड़ी 22 पुत्र भसल्लू निवासी मोहल्ला सद्दीकपुरा, पिलखुवा के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के अनुसार युवक के ट्रेन की चपेट में आने के कारणों की जांच की जा रही है।
प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि मामला हादसा है या इसके पीछे कोई अन्य वजह है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है तथा आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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