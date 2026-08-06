Hapur News: सलाई नहर में डूबे युवक का घुंघराला के पास मिला शव

Hapur News: थाना हापुड़ देहात क्षेत्र के गांव सलाई नहर में एक युवक मंगलवार को डूब गया था। बुधवार शाम को गोताखोरों ने उसका शव घुंघराला नहर पुल के पास तीन किलोमीटर दूर से बरामद किया। परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई, और मृतक मुन्नू का परिवार उसकी वापसी की प्रार्थना कर रहा था।

Hapur News: थाना हापुड़ देहात क्षेत्र के गांव सलाई नहर में मंगलवार को एक युवक डूब गया था। काफी तलाश करने के बाद भी उसका सुराग नहीं लग सका था। आखिरकार बुधवार शाम को गोताखोरों ने करीब तीन किलोमीटर दूर 24 घंटे से अधिक समय बाद युवक का शव घुंघराला नहर पुल के पास से ढूंढ लिया। जैसे ही शव को नहर से बाहर निकाला तो मौके पर मौजूद परिजनों में कोहराम मच गया और लोगों में शोक की लहर दौड़ गई। जानकारी के अनुसार गांव अयादनगर दक्षिणी निवासी तेजपाल का 22 वर्षीय पुत्र मुन्नू मंगलवार को सलाई बस अड्डे पर खड़ा था। तभी हापुड़ की ओर से उसके ही गांव का आकाश बाइक पर सवार होकर आया। आकाश ने मुन्नू को बस अड्डे पर खड़ा देखकर उससे गांव चलने की बात कही। जिस पर मुन्नू भी बाइक पर सवार हो गया। जैसे ही दोनों बाइक सवार सलाई नहर पुल पर पहुंचे तो अचानक से मुन्नू ने बाइक को रुकवा लिया। जिसके बाद उसने नहर में छलांग लगा दी। नहर में पानी अधिक होने से युवक डूब गया। यह देखते ही आकाश परेशान हो गया। उसके तैरना नहीं आता था तो आसपास में किसी तैराक को ढूढने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। आकाश ने इसकी सूचना मुन्ने के परिजन व ग्रामीणों को दी। सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए।

गोताखोरों की तलाश शुरू सूचना मिलने पर थाना हापुड़ देहात प्रभारी पारस मलिक पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्थानीय गोताखोरों को बुलाकर मुन्नू की तलाश शुरू कराई। सफलता न मिलने के कारण पीएसी के गोताखोरों की टीम को भी मौके पर बुला लिया था। अंधेरा होने के कारण रात में तलाश बंद कर दी थी।

युवक का शव बरामद बुधवार की सुबह को थाना प्रभारी पारस मलिक फिर से गोताखोरों की टीम के साथ नहर पर पहुंचे और युवक की तलाश में अभियान चलाया गया।

शाम करीब पांच बजे गोताखोरों की टीम ने घटनास्थल से करीब तीन किलोमीटर दूर घुंघराला के पास से मुन्नू का शव बरामद कर लिया। जैसे ही मुन्नू का शव मिला को परिजन में कोहराम मच गया और ग्रामीणों में शोक की लहर दौड़ गई।

परिजन युवक का शव लेकर गांव पहुंचे तो परिजन में कोहराम मच गया। मृतक की माता, पिता भाई और बहन का रो रोकर बुरा हाल हो गया। मौके पर काफी संख्या में ग्रामीण पहुंच गए। मृतक के परिजनो को ग्रामीणों ने सांत्वना दी।

परिजन की प्रार्थना प्रार्थना कर रहे थे परिजनसलाई नहर में गिरने के बाद मुन्नू के परिजन पिछले 24 घंटे से अधिक समय तक उसके सकुशल मिलने की प्रार्थना करते थे। वह यहीं प्रार्थना कर रहे थे कि किसी तरह वह सही सलामत मिल जाए। लेकिन उसका शव मिला। परिजन बार बार यहीं कह रहे थे कि मंगलवार को जब वह घर से गया तो उन्हें यह नहीं पता था कि अब वह कभी लौटकर नहीं आएगा।

मृतक का परिवार भाई बहनों का लाड़ला था मृतक मुन्नूग्रामीणों ने बताया कि मुन्नू चार भाईयों में सबसे छोटा है। उसके तीन बड़े भाई संजय, दीपक और सोनू हैं। दो बड़े भाई यूपी पुलिस में कांस्टेबल और इस समय संभल में तैनात हैं। जबकि एक बहन सोनम है जिसकी शादी हो चुकी है। वह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगा हुआ था। परिजन इसी आस में है कि किसी तरह वह सकुशल मिल जाए।

थाना प्रभारी का बयान क्या कहते हैं थाना प्रभारीयुवक का शव सलाई नहर से करीब 3 किलोमीटर दूर घुंघराला पुल के पास से मिल गया है। शव को परिजन को सौंप दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। -----पारस मालिक, देहात थाना प्रभारी

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