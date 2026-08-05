Hapur News: सड़क हादसे में युवक की मौत, परिजन में मचा कोहराम
Hapur News: थाना हापुड़ देहात क्षेत्र के ग्राम सुलतानपुर निवासी अल्लतमास की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। वह मेरठ के पास एक रिश्तेदार को देखने एक मेडिकल कॉलेज गया था। लौटते समय एक कार की चपेट में आकर उसकी मौत हो गई, जिससे गांव में शोक फैल गया। शव का अंतिम संस्कार नम आंखों के बीच किया गया।
Hapur News: थाना हापुड़ देहात क्षेत्र के ग्राम सुलतानपुर निवासी एक युवक की हापुड़ मेरठ बार्डर पर कार की चपेट में आकर मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलने पर परिजन में कोहराम मच गया और गांव में शोक की लहर दौड़ गई। नम आंखों के बीच शव को सुपुर्द एक खाक किया गया। जानकारी के अनुसार थाना हापुड़ देहात क्षेत्र के ग्राम सुलतानपुर निवासी अल्लतमास बाइक पर सवार होकर मेरठ जनपद के खरखौदा थाना क्षेत्र में ग्राम पांची के पास स्थित एक मेडिकल कालेज के अस्पताल में एक रोगी को देखने के लिए गया था। बताया गया कि रोगी उसका रिश्तेदार था।
जैसे ही वह अस्पताल से बाइक पर सवार होकर वापस निकला तो कार की चपेट में आकर उसकी मौत हो गई।हादसे की सूचना मिलने पर परिजन में कोहराम मच गया और गांव में शोक की लहर दौड़ गई। आनन फानन में परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। शव के गांव में पहुंचने पर मृतक के पति ममनून, मां अजीम मुस्कान, दो भाई और एक बहन का रो रोकर बुरा हाल हो गया था। बताया गया कि मृतक भाईयों में सबसे बड़ा था और बोरिंग का काम करता था। नम आंखों के बीच मृतक का शव सुपर्द-ए-खाक किया गया। थाना हापुड़ देहात प्रभारी पारस मलिक ने बताया कि इस संबंध में जानकारी नहीं मिली है। मामले की जानकारी की जा रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।