Hapur News: सड़क हादसे में युवक की मौत, परिजन में मचा कोहराम

Hapur News: थाना हापुड़ देहात क्षेत्र के ग्राम सुलतानपुर निवासी एक युवक की हापुड़ मेरठ बार्डर पर कार की चपेट में आकर मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलने पर परिजन में कोहराम मच गया और गांव में शोक की लहर दौड़ गई। नम आंखों के बीच शव को सुपुर्द एक खाक किया गया। जानकारी के अनुसार थाना हापुड़ देहात क्षेत्र के ग्राम सुलतानपुर निवासी अल्लतमास बाइक पर सवार होकर मेरठ जनपद के खरखौदा थाना क्षेत्र में ग्राम पांची के पास स्थित एक मेडिकल कालेज के अस्पताल में एक रोगी को देखने के लिए गया था। बताया गया कि रोगी उसका रिश्तेदार था।

जैसे ही वह अस्पताल से बाइक पर सवार होकर वापस निकला तो कार की चपेट में आकर उसकी मौत हो गई।हादसे की सूचना मिलने पर परिजन में कोहराम मच गया और गांव में शोक की लहर दौड़ गई। आनन फानन में परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। शव के गांव में पहुंचने पर मृतक के पति ममनून, मां अजीम मुस्कान, दो भाई और एक बहन का रो रोकर बुरा हाल हो गया था। बताया गया कि मृतक भाईयों में सबसे बड़ा था और बोरिंग का काम करता था। नम आंखों के बीच मृतक का शव सुपर्द-ए-खाक किया गया। थाना हापुड़ देहात प्रभारी पारस मलिक ने बताया कि इस संबंध में जानकारी नहीं मिली है। मामले की जानकारी की जा रही है।