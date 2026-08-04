Hapur News: रूट डायवर्जन के बाद भी गंगा नगरी तक पहुंचे भारी वाहन
Hapur News: गंगा नगरी में सावन के पहले सोमवार को शिव भक्तों की सुरक्षा के लिए किए गए रूट डायवर्जन के बावजूद भारी वाहन वहां पहुंच गए। ये वाहन श्रद्धालुओं की जलाभिषेक प्रक्रिया में अव्यवस्था पैदा करने लगे, जिससे पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए।
Hapur News: गंगा नगरी में सावन के पहले सोमवार को जलाभिषेक करने के लिए आए शिव भक्तों की सुरक्षा को लेकर हाईवे पर भारी वाहनों के लिए किए गए रूट डायवर्जन के बाद भी भारी वाहन गंगा नगरी तक पहुंच गए। इनके वहां तक पहुंचने के बाद पुलिस सुरक्षा को लेकर कड़े सवाल खड़े हो रहे है। बता दें कि सावन के हर सोमवार को गंगा पार के श्रद्धालु भगवान आशुतोष का जलाभिषेक करते है। जलभिषेक करने के लिए शनिवार से ही कांवड़ियों का आगमन हो जाता है। इस बार सावन के पहले सोमवार को होने वाले जलाभिषेक को लेकर भारी वाहनों का रूट डायवर्जन कर दिया गया।
लेकिन सोमवार को पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा सवालियां निशान खड़ा हो गया, क्योंकि भारी वाहन गंगा नगरी तक पहुंच गए। भारी वाहनों के पहुंचने के बाद उनको साइड में खड़ा कर दिया।
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