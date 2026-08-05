Hapur News: चेहल्लूम के अवकाश के दिन भी खुले तीन इंटर कॉलेज, नोटिस जारी
Hapur News: डीआईओएस डॉ.श्वेता पूठिया के निरीक्षण में चेहल्लूम के अवकाश के दिन भी जिले में तीन इंटर कॉलेज खुले मिले हैं। डीआईओएस ने नाराजगी जताते हुए तीन इंटर कॉले
Hapur News: डीआईओएस डॉ.श्वेता पूठिया के निरीक्षण में चेहल्लूम के अवकाश के दिन भी जिले में तीन इंटर कॉलेज खुले मिले हैं। डीआईओएस ने नाराजगी जताते हुए तीन इंटर कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को नोटिस जारी किए गए हैं। मंगलवार को चेहल्लूम का अवकाश घोषित था। इसके बावजूद तीन इंटर कॉलेजों को खोला गया। डीआईओएस डॉ.श्वेता पूठिया निरीक्षण करने के लिए बाबा रामदास विद्यालय बक्सर, निरंकारी निरंकार सिंह इंटर कॉलेज बछलौता एवं श्रीराजकुमार सिंह इंटर कॉलेज में पहुंचीं। उन्होंने छुट्टी के दिन विद्यालय खुले मिलने पर कड़ी नाराजगी जताई। डीआईओएस ने बताया कि चेहल्लूम की छुट्टी के दिन तीन इंटर कॉलेज खुले मिलने पर उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं।
नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी।
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