Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Hapur News: चेहल्लूम के अवकाश के दिन भी खुले तीन इंटर कॉलेज, नोटिस जारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
Follow us on Google News
share

Hapur News: डीआईओएस डॉ.श्वेता पूठिया के निरीक्षण में चेहल्लूम के अवकाश के दिन भी जिले में तीन इंटर कॉलेज खुले मिले हैं। डीआईओएस ने नाराजगी जताते हुए तीन इंटर कॉले

Hapur News: चेहल्लूम के अवकाश के दिन भी खुले तीन इंटर कॉलेज, नोटिस जारी

Hapur News: डीआईओएस डॉ.श्वेता पूठिया के निरीक्षण में चेहल्लूम के अवकाश के दिन भी जिले में तीन इंटर कॉलेज खुले मिले हैं। डीआईओएस ने नाराजगी जताते हुए तीन इंटर कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को नोटिस जारी किए गए हैं। मंगलवार को चेहल्लूम का अवकाश घोषित था। इसके बावजूद तीन इंटर कॉलेजों को खोला गया। डीआईओएस डॉ.श्वेता पूठिया निरीक्षण करने के लिए बाबा रामदास विद्यालय बक्सर, निरंकारी निरंकार सिंह इंटर कॉलेज बछलौता एवं श्रीराजकुमार सिंह इंटर कॉलेज में पहुंचीं। उन्होंने छुट्टी के दिन विद्यालय खुले मिलने पर कड़ी नाराजगी जताई। डीआईओएस ने बताया कि चेहल्लूम की छुट्टी के दिन तीन इंटर कॉलेज खुले मिलने पर उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं।

नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hapur Latest News Hapur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।